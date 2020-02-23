Сегодня, 13:12 Лыжи, мужская Гонка Преследования 23.02.2020, ФИНАЛ "Ски Тур". Онлайн видео трансляция из норвежского Тронхейма, где смотреть

23 февраля, в норвежском Тронхейме финиширует лыжная многодневка "Ски Тур" 2019/20 годов. В завершающий соревновательный день скандинавского тура нас ожидает гонка преследования у мужчин классическим стилем на 30км. Всего 65 лыжников выйдут на финальную дистанцию многодневки. 23 февраля, в норвежском Тронхейме финиширует лыжная многодневка "Ски Тур" 2019/20 годов. В завершающий соревновательный день скандинавского тура нас ожидает гонка преследования у мужчин классическим стилем на 30км. Всего 65 лыжников выйдут на финальную дистанцию многодневки.





На данный момент, лидером зачета многодневки является россиянин Александр Большунов. Саша будет открывать пасьют с 34 секундным гандикапом над норвежцем Полом Голбергом. Спустя 1.35 от лидера побежит Финн-Хоген Крог. Если кто и может навязать борьбу россиянину, то это Голберг. Вместе с тем, Большунов побежит коронную классику, где он чувствует себя как рыба в воде. Накануне, Большунов выиграл 34км марафон коньковым ходом, что безусловно придаст ему уверенности сегодня.

В 30км пасьюте классикой примут участие следующие лыжники из России.

Россия

1. Александр Большунов

9. Андрей Мельниченко +2:53

13. Денис Спицов +3:35

14. Иван Якимушкин +3:59

15. Евгений Белов +4:02

21. Андрей Ларьков +5:58

26. Артем Мальцев +7:20

50. Глеб Ретивых +11:47





1-М КАНАЛЕ. Полный стартовый протокол сегодняшнего пасьюта классикой смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию финальной гонки смотрите на





Начало видео трансляции в 15:20 московское время.

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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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