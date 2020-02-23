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Лыжи, мужская Гонка Преследования 23.02.2020, ФИНАЛ "Ски Тур". Онлайн видео трансляция из норвежского Тронхейма, где смотреть

23 февраля, в норвежском Тронхейме финиширует лыжная многодневка "Ски Тур" 2019/20 годов. В завершающий соревновательный день скандинавского тура нас ожидает гонка преследования у мужчин классическим стилем на 30км. Всего 65 лыжников выйдут на финальную дистанцию многодневки.

На данный момент, лидером зачета многодневки является россиянин Александр Большунов. Саша будет открывать пасьют с 34 секундным гандикапом над норвежцем Полом Голбергом. Спустя 1.35 от лидера побежит Финн-Хоген Крог. Если кто и может навязать борьбу россиянину, то это Голберг. Вместе с тем, Большунов побежит коронную классику, где он чувствует себя как рыба в воде. Накануне, Большунов выиграл 34км марафон коньковым ходом, что безусловно придаст ему уверенности сегодня. 
В 30км пасьюте классикой примут участие следующие лыжники из России.

Россия

1. Александр Большунов
9. Андрей Мельниченко +2:53
13. Денис Спицов +3:35
14. Иван Якимушкин +3:59
15. Евгений Белов +4:02
21. Андрей Ларьков +5:58
26. Артем Мальцев +7:20
50. Глеб Ретивых +11:47

Полный стартовый протокол сегодняшнего пасьюта классикой смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию финальной гонки смотрите на 1-М КАНАЛЕ.

Начало видео трансляции в 15:20 московское время.

Лыжи, "Ски Тур" в норвежском Тронхейме, Гонка преследования у мужчин, классический стиль 30км, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция, результаты...



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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