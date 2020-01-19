Лыжи, мужская Гонка преследования 19.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в чешском Нове-Место, где смотреть
19 января, на лыжне в чешском Нове-Место, где сегодня завершается 9-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года, состоится гонка преследования у мужчин классическим стилем на 15 км. Всего 77 лыжников выйдут на пасьют классикой. По-итогам индивидуальной гонки свободным стилем, которая состоялась вчера, открывать пасьют будет россиянин Александр Большунов. Саша уверенно выиграл индивидуалку с отставанием от ближайшего преследователя финна Ливо Нисконена 23 секунды. Третьим на сегодняшний забег классикой выйдет норвежец Шур Рёте. Рёте побежит спустя 40 секунд от лидера.
Большунов является бесспорным фаворитом своей коронной дисциплины. Сумеет ли кто-то навязать борьбу лидеру общего зачета сегодня, посмотрим....
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом на чешский пасьют 15км классикой сборной России.
Россия
1. Александр Большунов
4. Андрей Мельниченко +0:54
9. Алексей Червоткин +1:14
15. Артем Мальцев +1:35
20. Андрей Ларьков +1:50
24. Александр Бессмертных +2:15
49. Ермил Вокуев +3:30
63. Александр Терентьев +4:42
Стартовый протокол сегодняшнего забега смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию гонки на ТВ каналах: 1-Й КАНАЛ и Евроспорт 2.
Начало трансляции в 15:00 московское время.
Лыжи, Кубок мира в чешском Нове-Место-2020, Гонка преследования у мужчин, классический стиль 15км. Онлайн видео трансляция, результаты гонки...
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!