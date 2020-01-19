Вчера, 12:58 Лыжи, мужская Гонка преследования 19.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в чешском Нове-Место, где смотреть

19 января, на лыжне в чешском Нове-Место, где сегодня завершается 9-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года, состоится гонка преследования у мужчин классическим стилем на 15 км. Всего 77 лыжников выйдут на пасьют классикой. По-итогам индивидуальной гонки свободным стилем, которая состоялась вчера, открывать пасьют будет россиянин Александр Большунов. Саша уверенно выиграл индивидуалку с отставанием от ближайшего преследователя финна Ливо Нисконена 23 секунды. Третьим на сегодняшний забег классикой выйдет норвежец Шур Рёте. Рёте побежит спустя 40 секунд от лидера. 19 января, на лыжне в чешском Нове-Место, где сегодня завершается 9-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года, состоится гонка преследования у мужчин классическим стилем на 15 км. Всеговыйдут на пасьют классикой. По-итогам индивидуальной гонки свободным стилем, которая состоялась вчера, открывать пасьют будет россиянин Александр Большунов. Саша уверенно выиграл индивидуалку с отставанием от ближайшего преследователя финна23 секунды. Третьим на сегодняшний забег классикой выйдет норвежецРёте побежит спустя 40 секунд от лидера.





Большунов является бесспорным фаворитом своей коронной дисциплины. Сумеет ли кто-то навязать борьбу лидеру общего зачета сегодня, посмотрим....





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом на чешский пасьют 15км классикой сборной России.

Россия

1. Александр Большунов

4. Андрей Мельниченко +0:54

9. Алексей Червоткин +1:14

15. Артем Мальцев +1:35

20. Андрей Ларьков +1:50

24. Александр Бессмертных +2:15

49. Ермил Вокуев +3:30

63. Александр Терентьев +4:42





1-Й КАНАЛ и Евроспорт 2. Стартовый протокол сегодняшнего забега смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию гонки на ТВ каналах:





Начало трансляции в 15:00 московское время.

Лыжи, Кубок мира в чешском Нове-Место-2020, Гонка преследования у мужчин, классический стиль 15км. Онлайн видео трансляция, результаты гонки...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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