Лыжи, Гонка преследования, женщины 19.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в чешском Нове-Место, где смотреть

19 января, на лыжной трассе в Нове-Место (Чехия), где подходит к завершению 9-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года, состоится гонка преследования у женщин классическим стилем на 10 км. Всегопримут участие в пасьюте классикой. Напомним, по-результатам индивидуальной гонки открывать пасьют будет лидерша общего зачета Кубка мира, норвежкаВслед за именитой норвежкой с отставанием в 33 секунд на лыжню выйдет россиянкаЗамкнет тройку лидеровиз Норвегии, которая будет проигрыват лидерше 40 секунд.