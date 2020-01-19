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Лыжи, Гонка преследования, женщины 19.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в чешском Нове-Место, где смотреть

19 января, на лыжной трассе в Нове-Место (Чехия), где подходит к завершению 9-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года, состоится гонка преследования у женщин классическим стилем на 10 км. Всего 62 лыжницы примут участие в пасьюте классикой. Напомним, по-результатам индивидуальной гонки открывать пасьют будет лидерша общего зачета Кубка мира, норвежка Тереза Йохауг. Вслед за именитой норвежкой с отставанием в 33 секунд на лыжню выйдет россиянка Наталья Непряева. Замкнет тройку лидеров Хейди Венг из Норвегии, которая будет проигрыват лидерше 40 секунд.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом на чешский пасьют 10км классикой сборной России.

Россия

6. Наталья Непряева +0:33
25. Христина Мацокина +1:50
29. Екатерина Смирнова +2:03
38. Нина Дуботолкина +2:17
45. Анна Жеребятьева +2:38
50. Лидия Дуркина +2:54

Стартовый протокол сегодняшнего забега смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию гонки на ТВ канале: Евроспорт.

Начало трансляции в 13:10 московское время.

Лыжи, Кубок мира в чешском Нове-Место-2020, Гонка преследования у женщин, классический стиль 10км. Онлайн видео трансляция, результаты гонки...



ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:women-10.0-km-pursuit-classic.pdf [827,64 Kb] (cкачиваний: 51)  



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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