Лыжные гонки 19.01.2020, Кубок мира в чешском Нове-Место. Расписание и результаты гонок преследования.
19 января, в чешском Нове-Место пройдет второй и заключительный соревновательный день 9-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов. Во 2-й день чешского этапа состоятся гонки преследования или пасьюты классическим стилем. Сначала на дистанцию 10км классикой выйдут лыжницы. Затем, отрезок 15км побегут лыжники. Напомним, спортсмены будут стартовать по-итогам индивидуальной гонки с раздельным стартом свободным стилем, которые прошли накануне.
Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с стартовыми листами предстоящих дисциплин. Следите за обновлениями на странице...
Старт-лист пасьюта классическим стилем у женщин качайте:
Старт-лист пасьюта классическим стилем у мужчин качайте:
Лыжные гонки. 9-й этап Кубка мира-2019/20 в Нове-Место. Расписание и результаты пасьюта классикой на 19.01.2020. (Московское время).
13:10 ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
15:00 МУЖЧИНЫ, 15 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!