Вчера, 10:03 Лыжные гонки 19.01.2020, Кубок мира в чешском Нове-Место. Расписание и результаты гонок преследования.

19 января, в чешском Нове-Место пройдет второй и заключительный соревновательный день 9-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов. Во 2-й день чешского этапа состоятся гонки преследования или пасьюты классическим стилем. Сначала на дистанцию 10км классикой выйдут лыжницы. Затем, отрезок 15км побегут лыжники. Напомним, спортсмены будут стартовать по-итогам и 19 января, в чешском Нове-Место пройдет второй и заключительный соревновательный день 9-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов. Во 2-й день чешского этапа состоятся гонки преследования или пасьюты классическим стилем. Сначала на дистанцию 10км классикой выйдут лыжницы. Затем, отрезок 15км побегут лыжники. Напомним, спортсмены будут стартовать по-итогам и ндивидуальной гонки с раздельным стартом свободным стилем, которые прошли накануне.

Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с стартовыми листами предстоящих дисциплин. Следите за обновлениями на странице...





women-10.0-km-pursuit-classic.pdf [826,06 Kb] (cкачиваний: 62) Старт-лист пасьюта классическим стилем у женщин качайте:





men-15.0-km-pursuit-classic.pdf [835,07 Kb] (cкачиваний: 57) Старт-лист пасьюта классическим стилем у мужчин качайте:

Лыжные гонки. 9-й этап Кубка мира-2019/20 в Нове-Место. Расписание и результаты пасьюта классикой на 19.01.2020. (Московское время).

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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