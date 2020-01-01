Лыжные гонки сегодня 01.01.2020, Тур де Ски. Расписание и результаты гонок Преследования.
1 января, в итальянском Толбахе, где вчера стартовал 2-й этап элитной многодневки "Тур де Ски" по лыжным гонкам сезона 2019/20, состоятся гонки преследования классическим стилем. Сначала на дистанцию пасьюта 10 км выйдут женщины. Затем, свой отрезок 15км классикой побегут мужчины.
Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с полными старт-листами предстоящих контактных дисциплин. Следите за обновлениями на странице...
Старт-лист пасьюта классическим стилем у женщин качайте:
Старт-лист пасьюта классическим стилем у мужчин качайте:
Лыжные гонки. "Тур де Ски 2019/20" в итальянском Толбахе. Расписание и результаты гонок преследования 01.01.2020 (Московское время).
13:40 ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, ЖЕНЩИНЫ 10 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
15:00 ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, МУЖЧИНЫ 15 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
Автор / для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!