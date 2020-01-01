Сегодня, 10:42 Лыжные гонки сегодня 01.01.2020, Тур де Ски. Расписание и результаты гонок Преследования.

1 января, в итальянском Толбахе, где вчера стартовал 2-й этап элитной многодневки "Тур де Ски" по лыжным гонкам сезона 2019/20, состоятся гонки преследования классическим стилем. Сначала на дистанцию пасьюта 10 км выйдут женщины. Затем, свой отрезок 15км классикой побегут мужчины. 1 января, в итальянском Толбахе, где вчера стартовал 2-й этап элитной многодневки "Тур де Ски" по лыжным гонкам сезона 2019/20, состоятся гонки преследования классическим стилем. Сначала на дистанцию пасьюта 10 км выйдут женщины. Затем, свой отрезок 15км классикой побегут мужчины.





Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с полными старт-листами предстоящих контактных дисциплин. Следите за обновлениями на странице...





women-10.0-km-pursuit-classic.pdf [824,73 Kb] (cкачиваний: 29) Старт-лист пасьюта классическим стилем у женщин качайте:





men-15.0-km-pursuit-classic.pdf [836,8 Kb] (cкачиваний: 50) Старт-лист пасьюта классическим стилем у мужчин качайте:

Лыжные гонки. "Тур де Ски 2019/20" в итальянском Толбахе. Расписание и результаты гонок преследования 01.01.2020 (Московское время).

ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ 13:40 ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, ЖЕНЩИНЫ 10 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ -





15:00 ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, МУЖЧИНЫ 15 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

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