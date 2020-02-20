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Лыжи, мужской Масс-старт 20.02.2020 "Ски Тур", ОНЛАЙН видео трансляция из Норвегии, где смотреть

20 февраля, на лыжной трассе норвежского Маракера, где в эти дни проходит лыжная многодневка "Ски Тур" 2019/20 года, состоится гонка с массовым стартом у мужчин на 34км свободным стилем. Всего 79 лыжников выйдут на стайерскую дистанцию. В том числе, лидер общего зачета кубка мира, россиянин Александр Большунов. Для Александра было-бы комфортнее бежать классикой, однако и коньковым ходом в текущем сезоне он значительно добавил. Главные оппоненты Саши это безусловно норвежцы. Кто из скандинавов составить конкуренцию непосредственно сегодня, посмотрим....

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом и стартовыми номерами на масс-старт сборной России.

Россия

3. Александр Большунов
13. Денис Спицов
14. Андрей Мельниченко
17. Иван Якимушкин
18. Андрей Ларьков
20. Евгений Белов
27. Артем Мальцев
70. Глеб Ретивых

Полный стартовый протокол сегодняшнего марафонского забега смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию масс-старта у мужчин смотрите на ТВ канале: Евроспорт-1.

Начало видео трансляции в 15:30 московское время.

Лыжи, "Ски Тур" в норвежском Маракере, Масс-старт у мужчин, свободный стиль 34км, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция, результаты...



ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:men-34.0-km-mass-start-free.pdf [822,44 Kb] (cкачиваний: 273)  



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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