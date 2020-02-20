Лыжи, мужской Масс-старт 20.02.2020 "Ски Тур", ОНЛАЙН видео трансляция из Норвегии, где смотреть

20 февраля, на лыжной трассе норвежского Маракера, где в эти дни проходит лыжная многодневка "Ски Тур" 2019/20 года, состоится гонка с массовым стартом у мужчин на 34км свободным стилем. Всеговыйдут на стайерскую дистанцию. В том числе, лидер общего зачета кубка мира, россиянин Александр Большунов. Для Александра было-бы комфортнее бежать классикой, однако и коньковым ходом в текущем сезоне он значительно добавил. Главные оппоненты Саши это безусловно норвежцы. Кто из скандинавов составить конкуренцию непосредственно сегодня, посмотрим....