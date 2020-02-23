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Лыжные гонки сегодня 23.02.2020, Ски Тур. Расписание и результаты гонок преследования.

23 февраля, в норвежском Тронхейме, подходит к завершению лыжная многодневка "Ски Тур" сезона 2019/20. В заключительный соревновательный день скандинавского тура пройдут гонки преследования у мужчин и женщин. Сначала на дистанцию 15км классикой выйдут лыжницы. Затем, отрезок 30км классическим стилем побегут лыжники.
Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с полными старт-листами предстоящих контактных дисциплин. Следите за обновлениями на странице...

Старт-лист пасьюта классическим стилем у женщин качайте:women-15.0-km-pursuit-classic.pdf [802,31 Kb] (cкачиваний: 14)  

Старт-лист пасьюта классическим стилем у мужчин качайте:men-30.0-km-pursuit-classic.pdf [811,92 Kb] (cкачиваний: 21)

Лыжные гонки. "Ски Тур 2019/20" в норвежском Тронхейме. Расписание и результаты гонок Преследования 23.02.2020. (Московское время).

13:15 ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, ЖЕНЩИНЫ 15 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

15:20 ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, МУЖЧИНЫ 30 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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