Лыжные гонки сегодня 23.02.2020, Ски Тур. Расписание и результаты гонок преследования.
23 февраля, в норвежском Тронхейме, подходит к завершению лыжная многодневка "Ски Тур" сезона 2019/20. В заключительный соревновательный день скандинавского тура пройдут гонки преследования у мужчин и женщин. Сначала на дистанцию 15км классикой выйдут лыжницы. Затем, отрезок 30км классическим стилем побегут лыжники.
Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с полными старт-листами предстоящих контактных дисциплин. Следите за обновлениями на странице...
Старт-лист пасьюта классическим стилем у женщин качайте:
Старт-лист пасьюта классическим стилем у мужчин качайте:
Лыжные гонки. "Ски Тур 2019/20" в норвежском Тронхейме. Расписание и результаты гонок Преследования 23.02.2020. (Московское время).
13:15 ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, ЖЕНЩИНЫ 15 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
15:20 ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, МУЖЧИНЫ 30 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!