Сегодня, 14:08 Лыжи, Гонка Преследования у мужчин 16.02.2020, "Ски Тур" Онлайн трансляция из шведского Эстерсунда, где смотреть

16 февраля, в шведском Эстерсунде, где сейчас проходит многодневка "Ски Тур" 2019/20 годов, состоится гонка преследования у мужчин на 15км классическим стилем. Всего 89 лыжников примут участие в 1-м пасьюте скандинавской многодневки. 16 февраля, в шведском Эстерсунде, где сейчас проходит многодневка "Ски Тур" 2019/20 годов, состоится гонка преследования у мужчин на 15км классическим стилем. Всего 89 лыжников примут участие в 1-м пасьюте скандинавской многодневки.





Напомним, старт лист сформирован по-результатам вчерашней индивидуальной дисциплины свободным стилем. Первым на дистанцию выйдет норвежец Шур Рёте. Спустя 2 секунды побежит Хегстад Крюгер. Лидер общего зачета кубка мира, россиянин Александр Большунов выйдет на дистанцию коронной классики 5-м с отставанием 22 секунды от лидера. Безусловно, за 15км Саша способен ликвидировать этот гандикап.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом и стартовыми номерами на пасьют сборной России.

Россия

5. Александр Большунов +0:22

9. Денис Спицов +0:32

10. Иван Якимушкин +0:33

12. Андрей Мельниченко +0:35

14. Евгений Белов +0:39

16. Андрей Ларьков +0:53

21. Артем Мальцев +1:03

22. Сергей Устюгов +1:03

69. Глеб Ретивых +2:54





Полный стартовый протокол смотрите ЗДЕСЬ. К сожалению, видео трансляция забега не запланирована, поэтому вы сможете посмотреть текстовую ОНЛАЙН трансляцию и результаты этой динамичной и захватывающей дисциплины.





Начало трансляции гонки в 16:00 московское время.

Лыжи, мужская Гонка Преследования, классический стиль 15км, Онлайн трансляция, результаты на "Ски Тур" в шведском Эстерсунде-2020...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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