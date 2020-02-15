Сегодня, 15:55 Лыжи, Индивидуальная гонка, мужчины 15.02.2020, "Ски Тур" Прямая Онлайн видео трансляция этапа в шведском Эстерсунде, где смотреть

15 февраля, на лыжне шведского Эстерсунда, где сегодня стартовала многодневка "Ски Тур" 2019/20 годов, пройдет индивидуальная гонка у мужчин на 15км свободным стилем. Всего 90 лыжников примут участие в разделке коньковым ходом. Несмотря на сломанный палец, норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо примет участие в гонке и постарается составить конкуренцию текущему лидеру общего зачета Кубка мира, россиянину Александру Большунову. Саша стартует 70-м, Клебо побежит под 68-м стартовым номером. 15 февраля, на лыжне шведского Эстерсунда, где сегодня стартовала многодневка "Ски Тур" 2019/20 годов, пройдет индивидуальная гонка у мужчин на 15км свободным стилем. Всегопримут участие в разделке коньковым ходом. Несмотря на сломанный палец, норвежецпримет участие в гонке и постарается составить конкуренцию текущему лидеру общего зачета Кубка мира, россиянинуСаша стартует 70-м, Клебо побежит под 68-м стартовым номером.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом и стартовыми номерами на разделку сборной России.

Россия

23. Евгений Белов

36. Иван Якимушкин

37. Денис Спицов

46. Андрей Мельниченко

50. Андрей Ларьков

54. Артем Мальцев

66. Сергей Устюгов

70. Александр Большунов

75. Глеб Ретивых





Евроспорт-1. Стартовый протокол сегодняшнего забега смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию гонки на ТВ канале:





Начало трансляции в 18:10 московское время.

Лыжи, "Ски Тур" в шведском Эстерсунде, мужская разделка 15км, свободный стиль, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция, результаты...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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