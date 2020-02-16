Сегодня, 11:17 Лыжные гонки сегодня 16.02.2020, Ски Тур. Расписание и результаты гонок преследования.

16 февраля, в шведском Эстерсунде, где сейчас проходит 1-й этап лыжной многодневки "Ски Тур" сезона 2019/20, состоятся гонки преследования у мужчин и женщин. Сначала на дистанцию 15км классикой выйдут лыжники. Затем, свой отрезок 10км классическим стилем побегут лыжницы. 16 февраля, в шведском Эстерсунде, где сейчас проходит 1-й этап лыжной многодневки "Ски Тур" сезона 2019/20, состоятся гонки преследования у мужчин и женщин. Сначала на дистанцию 15км классикой выйдут лыжники. Затем, свой отрезок 10км классическим стилем побегут лыжницы.

Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с полными старт-листами предстоящих контактных дисциплин. Следите за обновлениями на странице...





men-15.0-km-pursuit-classic.pdf [825,94 Kb] (cкачиваний: 5) Старт-лист пасьюта классическим стилем у мужчин качайте:





women-10.0-km-pursuit-classic.pdf [809,35 Kb] (cкачиваний: 0) Старт-лист пасьюта классическим стилем у женщин качайте:

Лыжные гонки. "Ски Тур 2019/20" в шведском Эстерсунде. Расписание и результаты гонок Преследования 16.02.2020. (Московское время).

16:00 ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, МУЖЧИНЫ 15 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ





18:00 ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, ЖЕНЩИНЫ 10 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!