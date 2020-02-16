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Лыжные гонки сегодня 16.02.2020, Ски Тур. Расписание и результаты гонок преследования.

16 февраля, в шведском Эстерсунде, где сейчас проходит 1-й этап лыжной многодневки "Ски Тур" сезона 2019/20, состоятся гонки преследования у мужчин и женщин. Сначала на дистанцию 15км классикой выйдут лыжники. Затем, свой отрезок 10км классическим стилем побегут лыжницы.
Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с полными старт-листами предстоящих контактных дисциплин. Следите за обновлениями на странице...

Старт-лист пасьюта классическим стилем у мужчин качайте:men-15.0-km-pursuit-classic.pdf [825,94 Kb] (cкачиваний: 5)  

Старт-лист пасьюта классическим стилем у женщин качайте:women-10.0-km-pursuit-classic.pdf [809,35 Kb] (cкачиваний: 0)

Лыжные гонки. "Ски Тур 2019/20" в шведском Эстерсунде. Расписание и результаты гонок Преследования 16.02.2020. (Московское время).

16:00 ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, МУЖЧИНЫ 15 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

18:00 ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, ЖЕНЩИНЫ 10 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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