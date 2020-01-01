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Лыжи, Мужская Гонка преследования, 01.01.2020, Тур де Ски, ОНЛАЙН видео трансляция, где смотреть

1 января, в итальянском Толбахе, где подходит к завершению 2-й этап элитной многодневки "Тур де Ски" по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов, состоится гонка Преследования у мужчин. 74 лыжника поборются за награды пасьюта на 15км классическим стилем. Напомним, стартуют спортсмены исходя из результатов вчерашней индивидуалки свободным стилем, где уверенную победу одержал россиянин Сергей Устюгов. Впрочем, весь пьедестал был русским.

Вслед за Устюговым с 23 секундным отставанием на трассу выйдет Иван Якимушкин. Через 29 секунд от лидера стартует Александр Большунов. Думается, у Саши будут шансы догнать Сергея в коронной классике.  

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом на итальянский пасьют 15км классикой сборной России.

Россия:

1. Сергей Устюгов
2. Иван Якимушкин +0:23
3. Александр Большунов +0:29
5. Артем Мальцев +0:35
7. Андрей Мельниченко +0:37
10. Денис Спицов +0:43
33. Андрей Ларьков +1:42
53. Глеб Ретивых +2:37

Полный стартовый протокол сегодняшнего забега смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию гонки на ТВ канале: Евроспорт.

Начало трансляции в 15:00 московское время.

Лыжи, Тур де Ски-2020 в итальянском Толбахе, Гонка преследования у мужчин, классический стиль, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция, результаты...



ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:results-men-15.0-km-pursuit-classic.pdf [833,05 Kb] (cкачиваний: 378)  



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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