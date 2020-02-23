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Лыжи, Гонка Преследования, женщины 23.02.2020, "Ски Тур". Онлайн видео трансляция из норвежского Тронхейма, где смотреть

23 февраля, на лыжне норвежского Тронхейма завершается лыжная многодневка "Ски Тур" 2019/20 годов. В заключительный соревновательный день тура нас ожидает гонка преследования у женщин на 15км классическим стилем.

Первой на дистанцию пасьюта выйдет именитая норвежка Тереза Йохауг. За предыдущие этапы многодневки Тереза обеспечила себе комфортное преимущество и может спокойно докатить к финишу. С отставанием 2 минуты 33 секунды на старт выйдет Хейди Венг. Спустя 1 секунду от Венг побежит Ингвилд Ёстберг. Между вышеупомянутыми норвежками и развернется борьба за второе место.

Полный стартовый протокол сегодняшнего забега классикой смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию пасьюта уженщин смотрите на ТВ канале: Евроспорт-2.

Начало видео трансляции в 12:15 московское время.

Лыжи, "Ски Тур" в норвежском Тронхейме, Гонка преследования у женщин, классический стиль 15км, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция, результаты...

Смотрите трансляцию на каналах: ЕВРОСПОРТ-2 ЕВРОСПОРТ-2 | ЕВРОСПОРТ-2



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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