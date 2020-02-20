Сегодня, 09:45                    

Биатлон сегодня 20.02.2020, Чемпионат мира в Антхольц-Антерсельве. Расписание и результаты Супермикста.

20 февраля, в итальянской Антхольц-Антерсельве, где сейчас продолжается Чемпионат мира по биатлону 2020 года, состоится Одиночная смешанная эстафета или супермикст. Всего 30 сборных примут участие в этой увлекательной и самой новой биатлонной дисциплине. Ниже предлагаем вас ознакомиться с стартовым листом одиночке на ЧМ-2020.

Старт-лист одиночного микста качайте:single-mixed-relay.pdf [566,85 Kb] (cкачиваний: 10)

Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу Чемпионата мира по биатлону 2020 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Чемпионат мира, расписание одиночной смешанной эстафеты на 20 февраля. Антхольц-Антерсельва-2020: Время Киевское (московское время + 1 час).

16:15 Одиночный микст - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ


Наше приложение для iOS и Android

Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Женская вольная борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата Азии-2020 в Дели. В/к: 50, 55, 59, 68 и 76кг. Обновляется...
Женская вольная борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата Азии-2020 в Дели. В/к: 50, 55, 59,
LIVE!
Лыжи, Масс-старт у женщин 20.02.2020
Лыжи, Масс-старт у женщин 20.02.2020 "Ски Тур", ОНЛАЙН видео трансляция из норвежского
LIVE!
Вольная борьба, Чемпионат Азии-2020, женщины, прямая онлайн видео трансляция из Дели, смотреть сегодня
Вольная борьба, Чемпионат Азии-2020, женщины, прямая онлайн видео трансляция из Дели,
LIVE!
Греко-римская борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата Азии-2020 в Дели. В/к: 60, 67, 72, 82 и 97кг. Обновляется...
Греко-римская борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата Азии-2020 в Дели. В/к: 60, 67, 72, 82
Результаты!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Лига Европы сегодня 20.02.2019. Расписание и результаты матчей 1/16 финала.
Лига Европы сегодня 20.02.2019. Расписание и результаты матчей 1/16 финала.
Биатлон сегодня 20.02.2020, Чемпионат мира в Антхольц-Антерсельве. Расписание и результаты Супермикста.
Биатлон сегодня 20.02.2020, Чемпионат мира в Антхольц-Антерсельве. Расписание и результаты Супермикста.
Лыжные гонки сегодня 20.02.2020,
Лыжные гонки сегодня 20.02.2020, "Ски Тур". Расписание и результаты масс-стартов в норвежском Маракере.
ВИДЕО АРХИВ
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»