Сегодня, 09:45 Биатлон сегодня 20.02.2020, Чемпионат мира в Антхольц-Антерсельве. Расписание и результаты Супермикста.

20 февраля, в итальянской Антхольц-Антерсельве, где сейчас продолжается Чемпионат мира по биатлону 2020 года, состоится Одиночная смешанная эстафета или супермикст. Всего 30 сборных примут участие в этой увлекательной и самой новой биатлонной дисциплине. Ниже предлагаем вас ознакомиться с стартовым листом одиночке на ЧМ-2020. 20 февраля, в итальянской Антхольц-Антерсельве, где сейчас продолжается Чемпионат мира по биатлону 2020 года, состоится Одиночная смешанная эстафета или супермикст. Всегопримут участие в этой увлекательной и самой новой биатлонной дисциплине. Ниже предлагаем вас ознакомиться с стартовым листом одиночке на ЧМ-2020.









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Биатлон - Чемпионат мира, расписание одиночной смешанной эстафеты на 20 февраля. Антхольц-Антерсельва-2020: Время Киевское (московское время + 1 час).

16:15 Одиночный микст - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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