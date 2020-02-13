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Биатлон сегодня, Чемпионат мира 13.02.2020 в Антхольц-Антерсельве. Расписание и результаты смешанной эстафеты.

13 февраля, в итальянской Антхольц-Антерсельве, стартует Чемпионат мира по биатлону 2020 года. Открывать мировое первенство будет смешанная эстафета 4 по 6 км. Ниже предлагаем вас ознакомиться с стартовым листом гонки. Всего 27 команд примут участие в классическом миксте.

Старт-лист смешанной эстафеты качайте:mixed-4x6-km-relay.pdf [566,96 Kb] (cкачиваний: 15)  

Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу Чемпионата мира по биатлону 2020 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Чемпионат мира, расписание смешанной эстафеты на 13 февраля. Антхольц-Антерсельва-2020: Время Киевское (московское время + 1 час).

15:45 Смешанная эстафета MIXED 4X6 KM RELAY - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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