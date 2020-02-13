Сегодня, 14:52 Биатлон, Смешанная эстафета 13.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата мира в Антхольц-Антерсельве, где смотреть

13 февраля, на биатлонной трассе итальянской Антхольц-Антерсельве, где сегодня стартует Чемпионат мира по биатлону 2019/2020 годов, пройдет смешанная эстафета 4 по 6км. Всего 27 сборных оспорят первый комплект наград мирового первенства. Напомним, первые два отрезка по 6км побегут женщины. Затем, на дистанцию по 7.5км выйдут мужчины. 13 февраля, на биатлонной трассе итальянской Антхольц-Антерсельве, где сегодня стартует Чемпионат мира по биатлону 2019/2020 годов, пройдет смешанная эстафета 4 по 6км. Всего 27 сборных оспорят первый комплект наград мирового первенства. Напомним, первые два отрезка по 6км побегут женщины. Затем, на дистанцию по 7.5км выйдут мужчины.





Под первым номером на лыжню классического микста выйдет команда Норвегии. Тренерский штаб скандинавов выставил на гонку сильнейший состав. Забойщицей будет лидерша общего зачета кубка мира у женщин - Тирил Экхофф. Финишером Йоханнес Тингнес Бё. Второй номер у французов с именитым Мартеном Фуркадом. Фуркад побежит 3-й этап. Третий номер посева достался сборной Италии. Норвежцы и французы являются главными претендентами на золото.





Как непосредственно сложится и чем завершится смешанная эстафета на чемпионате мира 2020 года, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами сборных Украины, России и Беларуси на классический смешанный микст.

Украина

24-1. Анастасия Меркушина

24-2. Юлия Джима

24-3. Артем Прима

24-4. Дмитрий Пидручный

Россия

5-1. Ирина Старых

5-2. Екатерина Юрлова-Перхт

5-3. Матвей Елисеев

5-4. Александр Логинов

Беларусь

11-1. Ирина Кривко

11-2. Елена Кручинкина

11-3. Сергей Бочарников

11-4. Антон Смольский





Полный старт-лист MIXED 4X6 KM RELAY в Антхольц-Антерсельве смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 15.45 по-Киеву, 16.45 московское время, Минск.

Биатлон, Чемпионат мира-2020, Смешанная эстафета 4 по 6км в Антхольц-Антерсельве, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Норвегия (0+7) 1:02:27,7

2. Италия (0+6) +15,6

3. Чехия (0+2) +30,8

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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4. Германия (1+10) +49,25. Украина (1+7) +56,16. Россия (0+8) +59,4