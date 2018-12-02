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Биатлон сегодня, Кубок IBU 15.01.2020. Расписание и результаты смешанных эстафет в словацком Брезно-Осрбли.

15 января, в словацком Брезно-Осрбли, где сейчас проходит 4-й этап Кубка IBU по биатлону 2019/2020 годов, состоятся одиночная и классическая смешанные эстафеты. Сначала, на дистанцию выйдут одиночники. Всего 23 команды поборются за подиум. Затем, нас ожидает классический микст 4 по 7.5км. 18 сборных разыграют награды в классическом миксте. Стартовые протоколы, кто за кем выйдет на лыжню сегодня, смотрите ниже по-тексту.

Старт-лист одиночного микста качайте:single-mixed-relay.pdf [422,73 Kb] (cкачиваний: 1)  

Старт-лист смешанной эстафеты качайте:mixed-4x7.5-km-relay.pdf [426,2 Kb] (cкачиваний: 1)  

Wrestlingua.com Мы подготовили для Вас расписание, программу 4-го этапа Кубка IBU в Словакии, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Кубок IBU, расписание командных гонок на 15 января. Брезно-Осрбли 2020: Время Киевское (Москва, Минск + 1час).

12:00 Одиночный микст - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ

14:30 Смешанная эстафета MIXED 4X7.5 KM RELAY - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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