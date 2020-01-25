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Биатлон сегодня, Кубок мира 25.01.2020 в Поклюке. Расписание и результаты смешанных эстафет.

25 января, в словенской Поклюке, где сейчас продолжается 6-й этап Кубка мира по биатлону 2019/20 годов, состоятся смешанные гонки. Сначала, мы сможем посмотреть одиночную смешанную эстафету или сингл-микст. Затем, классическую смешанную эстафету 4 по 7,5 км. Всего в вышеперечисленных дисциплинах примут участие по 26 команд.

Старт-лист одиночного микста качайте:single-mixed-relay.pdf [407,95 Kb] (cкачиваний: 36)  

Старт-лист смешанной эстафеты качайте:mixed-4x7.5-km-relay.pdf [404,4 Kb] (cкачиваний: 13)  

Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу словенского этапа Кубка мира по биатлону 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Кубок мира, расписание командных гонок на 25 января. Поклюка-2020: Время Киевское (московское время + 1 час).


16:00 Смешанная эстафета MIXED 2X6+2X7.5 KM RELAY - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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