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Биатлон сегодня, Кубок IBU 21.12.2019. Расписание и результаты смешанных эстафет в австрийском Обертиллиахе.

21 декабря, в австрийском Обертиллиахе, где накануне стартовал 3-й этап Кубка IBU по биатлону 2019/2020 годов, состоятся одиночная и классическая смешанные эстафеты. Сначала, на дистанцию выйдут одиночники. Затем, нас ожидает классический микст 4 по 6км. Стартовые протоколы, кто за кем выйдет на лыжню сегодня, смотрите ниже по-тексту.

Старт-лист одиночного микста качайте:single-mixed-relay.pdf [426,08 Kb] (cкачиваний: 9)  

Старт-лист смешанной эстафеты качайте:mixed-4x6-km-relay.pdf [427,86 Kb] (cкачиваний: 0)

Wrestlingua.com Мы подготовили для Вас расписание, программу 3-го этапа Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Кубок IBU, расписание командных гонок на 21 декабря. Обертиллиах-2019: Время Киевское (Москва, Минск + 1час).

11:30 Одиночный микст - bt_c73c_1.0.pdf [432,62 Kb] (cкачиваний: 0)  

13:30 Смешанная эстафета MIXED 4X6 KM RELAY - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ


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