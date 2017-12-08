Сегодня, 11:01 Биатлон сегодня, Кубок IBU 21.12.2019. Расписание и результаты смешанных эстафет в австрийском Обертиллиахе.

21 декабря, в австрийском Обертиллиахе, где накануне стартовал 3-й этап Кубка IBU по биатлону 2019/2020 годов, состоятся одиночная и классическая смешанные эстафеты. Сначала, на дистанцию выйдут одиночники. Затем, нас ожидает классический микст 4 по 6км. Стартовые протоколы, кто за кем выйдет на лыжню сегодня, смотрите ниже по-тексту. 21 декабря, в австрийском Обертиллиахе, где накануне стартовал 3-й этап Кубка IBU по биатлону 2019/2020 годов, состоятся одиночная и классическая смешанные эстафеты. Сначала, на дистанцию выйдут одиночники. Затем, нас ожидает классический микст 4 по 6км. Стартовые протоколы, кто за кем выйдет на лыжню сегодня, смотрите ниже по-тексту.













Wrestlingua.com Мы подготовили для Вас расписание, программу 3-го этапа Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Кубок IBU, расписание командных гонок на 21 декабря. Обертиллиах-2019: Время Киевское (Москва, Минск + 1час).





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