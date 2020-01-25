Сегодня, 15:01 Биатлон, Смешанная эстафета 25.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в словенской Поклюке, где смотреть

Сегодня, 25 января, на биатлонной трассе спортивного центра "Триглав" в Поклюке (Словения), где в эти дни продолжается 6-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, пройдет смешанная эстафета 4 по 7.5км. Всего 26 сборных оспорят подиум в этой увлекательнейшей командной дисциплине. Сегодня, 25 января, на биатлонной трассе спортивного центра "Триглав" в Поклюке (Словения), где в эти дни продолжается 6-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, пройдет смешанная эстафета 4 по 7.5км. Всего 26 сборных оспорят подиум в этой увлекательнейшей командной дисциплине.





Под первым номером на лыжню выйдет сборная Италии. Второй у норвежцев. Стоит отметить, за скандинавов выступят братья Бё, а также Ингрид-Ландмарк Тандреволд и Сюннёве Сулемдал. Безусловно, одна из сильнейших команд на сегодня. Третий номер достался шведским биатлонистам. Тренерский штаб сборной России выставил на гонку практически оптимальный состав.





Как непосредственно сложится и чем завершится смешанная эстафета Кубка мира сезона 2019/20 годов, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами сборных Украины, России и Беларуси на классический смешанный микст.

Россия

4-1. Матчей Елисеев

4-2. Александр Логинов

4-3. Лариса Куклина

4-4. Ирина Старых

Украина

15-1. Артем Тищенко

15-2. Артем Прима

15-3. Юлия Джима

15-4. Юлия Журавок

Беларусь

16-1. Антон Смольский

16-2. Никита Лабастов

16-3. Анна Сола

16-4. Елена Кручинкина





Полный старт-лист MIXED 4X7.5 KM RELAY в Поклюке смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 16.00 по-Киеву, 17.00 московское время, Минск.

Биатлон, Смешанная эстафета 4 по 7.5 в словенской Поклюке, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Франция (0+8) 1:17:53,3

2. Норвегия (0+4) +40,6

3. Германия (0+5) +1:01,4

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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4. Россия (0+7) +1:24,85. Швеция (0+6) +1:34,16. Чехия (1+5) +1:49,8...10. Украина (0+9) +3:30,8