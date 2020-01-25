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Биатлон, Одиночный микст 25.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в словенской Поклюке, где смотреть

25 января, на лыжне спортивного центра "Триглав" в словенской Поклюке, где сейчас продолжается 6-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится одиночная смешанная эстафета или микст. Всего 26 команд оспорят комплект наград в этой динамичной и увлекательной дисциплине. Под первым стартовым номером на лыжню выйдет шведский тандем Торстен Стенерсен и Йоханна Скоттхейм. Второй у немцев Эрика Лессера и Франциски Пройс. Третий достался норвежцам Ветле-Сьястад Кристиансен/Каролин-Оффигстад Кноттен.

Как непосредственно сложится и чем завершится 2-я одиночная смешанная эстафета Кубка мира сезона 2019/20 годов, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Беларусь 5, 1-Й Национальный.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами сборных Украины, России и Беларуси на одиночный микст.

Украина

4-1. Дмитрий Пидручный
4-2. Анастасия Меркушина

Россия

12-1. Эдуард Латыпов
12-2. Кристина Резцова

Беларусь

9-1. Виктор Кривко
9-2. Динара Алимбекова

Полный старт-лист SINGLE MIXED RELAY в Поклюке смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 14.15 по-Киеву, 15.15 московское время, Минск.

Биатлон, Одиночный микст в Словении, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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Биатлон, Одиночный микст 25.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в словенской Поклюке, где смотреть
Биатлон, Одиночный микст 25.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в словенской
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