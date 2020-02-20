Биатлон, Одиночная смешанная эстафета 20.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата мира в Антхольц-Антерсельве, где смотреть
20 февраля, на биатлонном стадионе итальянской Антхольц-Антерсельве, где в эти дни проходит Чемпионат мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится одиночная смешанная эстафета или супермикст. Всего 30 сборных оспорят комплект наград в этой динамичной и захватывающей командной дисциплине. Напомним, по два отрезка бегут биатлонист и биатлонистка, поочередно сменяя друг друга.
Под первым номером на лыжню одиночного микста выйдет команда Франции. У французов выступят Анаис Бесконд и Эмильен Жаклен. К слову, Жаклен обладатель золота нынешнего чемпионата в пасьюте. Особое внимание стоит обратить на норвежскую двойку Марте Олсбю Ройселанд и Йоханнес Тингнес Бё.
Как непосредственно сложится и чем завершится супермикст на чемпионате мира 2020 года, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами сборных Украины, России и Беларуси.
Украина
5-1. Анастасия Меркушина
5-2. Дмитрий Пидручный
Россия
11-1. Лариса Куклина
11-3. Матвей Елисеев
Беларусь
10-1. Анна Сола
10-2. Никита Лобастов
Полный старт-лист SINGLE MIXED RELAY в Антхольц-Антерсельве смотрите ЗДЕСЬ.
Начало прямой трансляции гонки в 16.15 по-Киеву, 17.15 московское время, Минск.
Биатлон, Чемпионат мира-2020, одиночный микст в Антхольц-Антерсельве, Прямая видео трансляция, результаты гонки...
1. Норвегия (0+6) 34:19,9
2. Германия (0+5) +17,6
3. Франция (0+4) +29,84. Швеция (0+7) +35,2
5. Швейцария (0+9) +40,6
6. Австрия (0+4) +54,5
...
10. Украина (0+8) +1:27,2
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!