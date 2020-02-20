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Биатлон, Одиночная смешанная эстафета 20.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата мира в Антхольц-Антерсельве, где смотреть

20 февраля, на биатлонном стадионе итальянской Антхольц-Антерсельве, где в эти дни проходит Чемпионат мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится одиночная смешанная эстафета или супермикст. Всего 30 сборных оспорят комплект наград в этой динамичной и захватывающей командной дисциплине. Напомним, по два отрезка бегут биатлонист и биатлонистка, поочередно сменяя друг друга.

Под первым номером на лыжню одиночного микста выйдет команда Франции. У французов выступят Анаис Бесконд и Эмильен Жаклен. К слову, Жаклен обладатель золота нынешнего чемпионата в пасьюте. Особое внимание стоит обратить на норвежскую двойку  Марте Олсбю Ройселанд и Йоханнес Тингнес Бё.

Как непосредственно сложится и чем завершится супермикст на чемпионате мира 2020 года, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами сборных Украины, России и Беларуси.

Украина

5-1.  Анастасия Меркушина
5-2.  Дмитрий Пидручный

Россия

11-1. Лариса Куклина
11-3. Матвей Елисеев

Беларусь

10-1. Анна Сола
10-2. Никита Лобастов

Полный старт-лист SINGLE MIXED RELAY в Антхольц-Антерсельве смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 16.15 по-Киеву, 17.15 московское время, Минск.

Биатлон, Чемпионат мира-2020, одиночный микст в Антхольц-Антерсельве, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Норвегия (0+6)  34:19,9

2. Германия (0+5)  +17,6

3. Франция (0+4)  +29,8

4. Швеция (0+7)  +35,2
5. Швейцария (0+9)  +40,6
6. Австрия (0+4)  +54,5
...
10. Украина (0+8)  +1:27,2

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:final-results.pdf [563,65 Kb] (cкачиваний: 39)  



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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