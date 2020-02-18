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Биатлон сегодня, Чемпионат мира 18.02.2020 в Антхольц-Антерсельве. Расписание и результаты Индивидуальной гонки у женщин.

18 февраля, в итальянской Антхольц-Антерсельве, где в эти дни продолжается Чемпионат мира по биатлону 2020 года, состоится индивидуальная гонка у женщин на 15км. Всего 100 биатлонисток примут участие в классической дисциплине. Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участниц этой динамичной дисциплины.

Старт-лист спринта у женщин качайте:women-15-km-individual.pdf [562,5 Kb] (cкачиваний: 7)

Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу Чемпионата мира по биатлону 2020 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Чемпионат мира, расписание индивидуальной гонки на 18 февраля. Антхольц-Антерсельва-2020: Время Киевское (московское время + 1 час).

15:15 Спринтерская гонка, Женщины 15 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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