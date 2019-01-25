Биатлон сегодня, спринт у мужчин, Чемпионат мира 15.02.2020 в Антхольц-Антерсельве. Расписание и результаты гонки.
15 февраля, в итальянском Антхольце, где в эти дни проходит Чемпионат мира по биатлону 2020 года, состоится спринтерская гонка у мужчин на 10км. Всего 107 биатлонистов примут участие в этой динамичной дисциплине и разыграют первое индивидуальное золото мирового первенства. Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников гонки.
Старт-лист спринта у мужчин качайте:
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Биатлон - Чемпионат мира, расписание спринтерской гонки на 15 февраля. Антхольц-Антерсельва-2020: Время Киевское (московское время + 1 час).
15:45 Спринтерская гонка, Мужчины 10 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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