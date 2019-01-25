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Биатлон сегодня, спринт у мужчин, Чемпионат мира 15.02.2020 в Антхольц-Антерсельве. Расписание и результаты гонки.

15 февраля, в итальянском Антхольце, где в эти дни проходит Чемпионат мира по биатлону 2020 года, состоится спринтерская гонка у мужчин на 10км. Всего 107 биатлонистов примут участие в этой динамичной дисциплине и разыграют первое индивидуальное золото мирового первенства. Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников гонки.

Старт-лист спринта у мужчин качайте:men-10-km-sprint.pdf [561,92 Kb] (cкачиваний: 20)  

Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу Чемпионата мира по биатлону 2020 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Чемпионат мира, расписание спринтерской гонки на 15 февраля. Антхольц-Антерсельва-2020: Время Киевское (московское время + 1 час).

15:45 Спринтерская гонка, Мужчины 10 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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