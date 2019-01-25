Сегодня, 12:38 Биатлон сегодня, спринт у мужчин, Чемпионат мира 15.02.2020 в Антхольц-Антерсельве. Расписание и результаты гонки.

15 февраля, в итальянском Антхольце, где в эти дни проходит Чемпионат мира по биатлону 2020 года, состоится спринтерская гонка у мужчин на 10км. Всего 107 биатлонистов примут участие в этой динамичной дисциплине и разыграют первое индивидуальное золото мирового первенства. Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников гонки. 15 февраля, в итальянском Антхольце, где в эти дни проходит Чемпионат мира по биатлону 2020 года, состоится спринтерская гонка у мужчин на 10км. Всего 107 биатлонистов примут участие в этой динамичной дисциплине и разыграют первое индивидуальное золото мирового первенства. Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников гонки.





men-10-km-sprint.pdf [561,92 Kb] (cкачиваний: 20) Старт-лист спринта у мужчин качайте:





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Биатлон - Чемпионат мира, расписание спринтерской гонки на 15 февраля. Антхольц-Антерсельва-2020: Время Киевское (московское время + 1 час).

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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