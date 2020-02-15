Сегодня, 14:25 Биатлон, спринт у мужчин 15.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата мира в итальянской Антхольц-Антерсельве, где смотреть

15 февраля, на лыжне итальянской Антхольц-Антерсельве, где сейчас проходит Чемпионат мира по биатлону 2020 года, состоится спринтерская гонка у мужчин на 10км. Всего 107 биатлонистов поборются за первые лычные медали чемпионата. Текущий лидер общего зачета кубка мира, именитый француз Мартен Фуркад выйдет на дистанцию под 18-м номером. Фуркад, также является лучшим в спринтерских дисциплинах. Главный соперник Мартена последних лет - норвежец Йоханнес Тингнес Бё побежит под 3-м стартовым номером. Чемпионат мира, это особые соревнования и готовились биатлонисты первым делом к текущему старту. Думается сегодня, как и вчера у женщин, нас ждет непредсказуемый подиум... 15 февраля, на лыжне итальянской Антхольц-Антерсельве, где сейчас проходит Чемпионат мира по биатлону 2020 года, состоится спринтерская гонка у мужчин на 10км. Всегопоборются за первые лычные медали чемпионата. Текущий лидер общего зачета кубка мира, именитый француз Мартен Фуркад выйдет на дистанцию под 18-м номером. Фуркад, также является лучшим в спринтерских дисциплинах. Главный соперник Мартена последних лет - норвежец Йоханнес Тингнес Бё побежит под 3-м стартовым номером. Чемпионат мира, это особые соревнования и готовились биатлонисты первым делом к текущему старту. Думается сегодня, как и вчера у женщин, нас ждет непредсказуемый подиум...





Как сложится и чем завершится мужской спринт Чемпионата Мира-2020, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: 1-Й КАНАЛ, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на спринт 10км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

9. Сергей Семенов

25. Дмитрий Пидручный

29. Артем Прима

82. Антон Дудченко

104. Богдан Цымбал

Россия

4. Никита Поршнев

43. Александр Логинов

58. Евгений Гараничев

67. Матвей Елисеев

Беларусь

21. Никита Лабастов

54. Сергей Бочарников

64. Роман Ялиотнов

89. Антон Смольский





Полный старт-лист MEN 10 KM SPRINT в Антхольц-Антерсельве смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 15.45 по-Киеву, 16.45 московское время, Минск.

Биатлон, спринтерская гонка у мужчин на Чемпионате мира в Антхольце, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Александр Логинов РОССИЯ (0+0) 22:48,1

2. Кантен Фийон Майе ФРАНЦИЯ (1+0) +6,5

3. Мартен Фуркад ФРАНЦИЯ (0+0) +19,5

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!

...10. Дмитрий Пидручный УКРАИНА (0+1) +56,425. Артем Прима УКРАИНА (1+0) +1:26,442. Сергей Семенов УКРАИНА (1+1) +2:00,460. Антон Дудченко УКРАИНА (0+1) +2:39,567. Богдан Цымбал УКРАИНА (0+1) +2:49,1