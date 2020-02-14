Сегодня, 11:19 Биатлон сегодня, Чемпионат мира 14.02.2020 в Антхольц-Антерсельве. Расписание и результаты спринтерской гонки у женщин.

14 февраля, в итальянской Антхольц-Антерсельве, где сейчас проходит Чемпионат мира по биатлону 2020 года, состоится спринтерская гонка у женщин. Всего 102 биатлонистки выйдут на дистанцию сегодня. Первое личное золото чемпионата будет разыграно у женщин на ЧМ-2020. Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участниц этой динамичной дисциплины. 14 февраля, в итальянской Антхольц-Антерсельве, где сейчас проходит Чемпионат мира по биатлону 2020 года, состоится спринтерская гонка у женщин. Всего 102 биатлонистки выйдут на дистанцию сегодня. Первое личное золото чемпионата будет разыграно у женщин на ЧМ-2020. Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участниц этой динамичной дисциплины.





women-7.5-km-sprint.pdf [561,48 Kb] (cкачиваний: 4) Старт-лист спринта у женщин качайте:





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Биатлон - Чемпионат мира, расписание спринтерской гонки на 14 февраля. Антхольц-Антерсельва-2020: Время Киевское (московское время + 1 час).

15:45 Спринтерская гонка, Женщины 7.5 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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