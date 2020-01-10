Биатлон сегодня, Кубок мира 10.01.2020 в Оберхофе. Расписание и результат спринтерской гонки у мужчин.
10 января, в Оберхофе (Германия), где вчера стартовал 4-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится спринтерская гонка у мужчин на 10км. Всего 111 биатлонистов примут участие в «золотой классике» этапов Кубка Мира.
Стоит отметить, лидер общего зачета и сильнейший спринтер сезона, норвежец Йоханнес Тингнес Бё не выйдет на лыжню сегодня. В связи с этим у его преследователей появляется возможность подтянутся. Прежде всего у его брата Тарье.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников спринтерской дисциплины на 10км.
Старт-лист спринта у мужчин качайте:
Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу немецкого этапа Кубка мира по биатлону 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.
Биатлон - Кубок мира, расписание спринтерской гонки на 10 января. Оберхоф-2020: Время Киевское (московское время, Минск + 1 час).15:30 Спринтерская гонка, Мужчины 10 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!