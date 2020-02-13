Сегодня, 11:15 Чемпионат Европы по Женской борьбе, 13.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция из Рима, смотреть

В четверг 13 февраля, на коврах спорт холла "PalaPellicone" в Риме (Италия), состоится четвертый соревновательный день Чемпионата Европы по спортивной борьбе 2020 года. Сегодня, в борьбу за медали вступят борчини в оставшихся пяти весовых категориях - до 53, 57, 62, 65, 72кг, а также определят чемпионок континента борчини в весах - до 50, 55, 59, 68 и 76кг. В четверг 13 февраля, на коврах спорт холла "PalaPellicone" в Риме (Италия), состоится четвертый соревновательный день Чемпионата Европы по спортивной борьбе 2020 года. Сегодня, в борьбу за медали вступят борчини в оставшихся пяти весовых категориях - до 53, 57, 62, 65, 72кг, а также определят чемпионок континента борчини в весах - до 50, 55, 59, 68 и 76кг.









Предлагаем Вам ознакомится с составами женских команд, которые стартуют сегодня на ЧЕ-2020 по спортивной борьбе и узнаем кто же будет представлять нашу страну:





53кг: Украина: Ирина Гусяк. Россия: Стальвира Оршуш. Беларусь: Ванеса Колодзинская.





57кг: Украина: Алина Акобия. Россия: Марина Симонян. Беларусь: Ирина Курочкина.





62кг: Украина: Юлия Ткач-Остапчук. Россия: Инна Тражукова. Беларусь: Вероника Иванова.





65кг: Украина: Ирина Коляденко. Россия: Мария Кузнецова. Беларусь: Евгения Андрейчикова.





72кг: Украина: Алина Бережна. Россия: Наталья Воробьева. Беларусь: Анастасия Зимянкова.





Вышеперечисленные спортсменки, традиционно и будут фаворитками турнира. Также, есть несколько сильных борчинь из других стран...Жарко сегодня будет на итальянских коврах, это уж точно!





Не пропустите прямой эфир Чемпионата Европы по женской вольной борьбе 2020. Начало прямой онлайн видео трансляции в 12:30 по-Киеву или 13:30 Москве и Минску. Финальный блок в 19.00 киевское время. 18.00 Москва, Минск.

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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