Сегодня, 11:13 Чемпионат Европы по Женской вольной борьбе, 12.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция из Рима, смотреть

В среду 12 февраля, на коврах спорткомплекса "PalaPellicone" в Риме (Италия), пройдет третий соревновательный день Чемпионата Европы по спортивной борьбе 2020 года. Сегодня, в борьбу за медали вступят борчини в весовых категориях - до 50, 55, 59, 68 и 76кг, а также определят чемпионов континента греко-римляне в оставшихся весах - до 60, 67, 72, 82, 97кг. В среду 12 февраля, на коврах спорткомплекса "PalaPellicone" в Риме (Италия), пройдет третий соревновательный день Чемпионата Европы по спортивной борьбе 2020 года. Сегодня, в борьбу за медали вступят борчини в весовых категориях - до 50, 55, 59, 68 и 76кг, а также определят чемпионов континента греко-римляне в оставшихся весах - до 60, 67, 72, 82, 97кг.









Предлагаем Вам ознакомится с составами команд, которые стартуют сегодня на ЧЕ-2020 по женской борьбе и узнаем кто же будет представлять нашу страну:





50кг: Украина: Оксана Ливач. Россия: Милана Дадашева. Беларусь: Ксения Станкевич.





55кг: Украина: Соломия Винник. Россия: Ольга Хорошавцева.





59кг: Украина: Ангелина Лысак. Россия: Любовь Овчарова. Беларусь: Юлия Писаренко.





68кг: Украина: Алла Черкасова. Россия: Ханум Валиева. Беларусь: Анна Садченко.





76кг: Украина: Алла Белинская. Россия: Екатерина Букина. Беларусь: Василиса Марзалюк.





Вышеперечисленные спортсменки, традиционно и будут фаворитками турнира. Также, есть несколько сильных борчинь из других стран...Жарко сегодня будет на итальянских коврах, это уж точно!





Не пропустите прямой эфир Чемпионата Европы по женской вольной борьбе 2020. Начало прямой онлайн видео трансляции в 12:30 по-Киеву или 13:30 Москве и Минску. Финальный бло к в 19.00 киевское время. 18.00 Москва, Минск.

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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