Вчера, 11:48 Названы Составы Сборной Украины по вольной, женской и греко-римской борьбе на Чемпионат Европы 2020 в Риме, смотрите

Вольная борьба. Чемпионат Европы-2020. Состав сборной Украины.



Вольная женская борьба. Чемпионат Европы-2020. Состав сборной Украины.

Уже в следующий понедельник, 10 февраля, в Риме стартует Чемпионат Европы по трем Олимпийским видам борьбы: вольной, греко-римской и женской.На днях, главные тренера сборной Украины, огласили составы сборных команд которые примут участие в предолимпийском Чемпионате Европы в Риме. Давайте познакомимся с этими составами.До 57 кг. Тарас Маркович.До 61 кг. Иван Билейчук.До 65 кг. Эрик Арушанян.До 70 кг. Алексей Борута.До 74 кг. Денис Павлов.До 79 кг. Василий Михайлов.До 86 кг. Илья Арчая.До 92 кг. Роман Рычко.До 97 кг. Мурази Мчедлидзе.До 125 кг. Александр Хоцяновский.Также известен состав женской сборной Украины на римский Чемпионат Европы 2020, знакомьтесь.

50кг ЗМС Ливач Оксана (Львовская область)

53кг МСМК Гусяк Ирина (Донецькая область)

55кг МСМК Винник Соломия (Львовская область)

57кг МСМК Акобия Алина (Киевская область)

59кг МСМК Лысак Ангелина (Львовская область)

62кг ЗМС Ткач Юлия (Львовская область)

65кг МСМК Коляденко Ирина (Киевская область)

68кг ЗМС Черкасова Алла (Львовская область)

72кг ЗМС Бережная Алина (Донецькая область)

76кг МСМК Белинськая Алла (Херсонская область)

Греко-римская борьба. Чемпионат Европы-2020. Состав сборной Украины:

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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com

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И нам осталось познакомиться с составом сборной Украины по греко-римской борьбе, знакомьтесь.До 55 кг. Корюн СаградянДо 60 кг. Жора АбовянДо 63 кг. Ленур ТемировДо 67 кг. Денис ДемьянковДо 72 кг. Андрей Кулик.До 77 кг. Владимир ЯковлевДо 82 кг. Андрей АнтонюкДо 87 кг. Семен НовиковДо 97 кг. Александр ШишманДо 130 кг. Николай Кучмий