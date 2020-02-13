Женская борьба 13.02.2020, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата Европы в Риме. В/к: 53, 57, 62, 65, 72кг. Обновляется...
13 февраля, на коврах «PalaPellicone» в Риме, где сейчас продолжается Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди взрослых 2020 года, состоится четвертый день турнира. Сегодня, в борьбу за медали вступят женщины в оставшихся пяти весовых категориях до - 53, 57, 62, 65, 72кг. Всего 63 борчини выйдут на римские ковры.
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Борцовский портал WrestlingUA.com предлагает Вам следить за онлайн результатами всех схваток 4-го дня Чемпионата Европы по спортивной борьбе 2020 года. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить подробных результатов борьбы с участием ведущих борчинь "Старого Света"...
Женская борьба. 4-й день Чемпионата Европы-2020 в Италии. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 53, 57, 62, 65, 72кг.
53 кг
Квалификация:
Jessica Cornelia Francisca BLASZKA (NED) - Suzanna Georgiana SEICARIU (ROU)
Татьяна Воронцова (Азербайджан) - Marina RUEDA FLORES (ESP)
1/8 финала:
Ванеса Колодзинская (Беларусь) - Стальвира Оршуш (Россия)
Mercedesz DENES (HUN) - Ирина Гусяк (Украина)
Maria PREVOLARAKI (GRE) - Violeta PONOMARJOVA (LAT)
Zeynep YETGIL (TUR) - Katarzyna KRAWCZYK (POL)
Sezen Behchetova BELBEROVA (BUL) - Tatiana DEBIEN (FRA)
Юлия Леорда (Молдова) - Annika WENDLE (GER)
Silje Knutsen KIPPERNES (NOR) - Sara ETTAKI (ITA)
57 кг
Квалификация:
Mehlika OZTURK (TUR) - Tanya Dobromirova TENEVA (BUL)
Maria Victoria BAEZ DILONE (ESP) - Марина Симонян (Россия)
Lenka HOCKOVA MARTINAKOVA (CZE) - Sara Johanna LINDBORG (SWE)
Алина Акобия (Украина) - Arianna CARIERI (ITA)
1/8 финала:
Grace Jacob BULLEN (NOR) - Альона Колесник (Азербайджан)
Ирина Курочкина (Беларусь) - Magdalena Urszula GLODEK (POL)
62 кг
Квалификация:
Aurora CAMPAGNA (ITA) - Татьяна Омельченко (Азербайджан)
Lydia PEREZ TOURINO (ESP) - Kornelija ZAICEVAITE (LTU)
Инна Тражукова (Россия) - Mariana CHERDIVARA ESANU (Молдова)
Taybe Mustafa YUSEIN (BUL) - Elif Jale YESILIRMAK (TUR)
Katarzyna MADROWSKA (POL) - Luisa Helga Gerda NIEMESCH (GER)
1/4 финала:
Вероника Иванова (Беларусь) - Юлия Ткач-Остапчук (Украина)
Marianna SASTIN (HUN) - Aurora CAMPAGNA (ITA) / Татьяна Омельченко (Азербайджан)
65 кг
Квалификация:
Mimi Nikolova HRISTOVA (BUL) - Ирина Коляденко (Украина)
Veronica BRASCHI (ITA) - Asli TUGCU (TUR)
Kriszta Tunde INCZE (ROU) - Евгения Андрейчикова (Беларусь)
Gabriella SLEISZ (HUN) - Ramina MAMEDOVA (LAT)
1/4 финала:
Элис Манолова (Азербайджан) - Petra Maarit OLLI (FIN)
Henna Katarina JOHANSSON (SWE) - Мария Кузнецова (Россия)
72 кг
1/4 финала:
Анастасия Зимянкова (Беларусь) - Алина Бережна (Украина)
Merve PUL (TUR) - Наталья Воробьева (Россия)
Enrica RINALDI (ITA) - Maria SELMAIER (GER)
Kendra Augustine Jocelyne DACHER (FRA) - Catalina AXENTE (ROU)
Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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