Вчера, 22:35 Женская борьба 13.02.2020, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата Европы в Риме. В/к: 53, 57, 62, 65, 72кг. Обновляется...

13 февраля, на коврах «PalaPellicone» в Риме, где сейчас продолжается Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди взрослых 2020 года, состоится четвертый день турнира. Сегодня, в борьбу за медали вступят женщины в оставшихся пяти весовых категориях до - 53, 57, 62, 65, 72кг. Всего 63 борчини выйдут на римские ковры. 13 февраля, на коврах «PalaPellicone» в Риме, где сейчас продолжается Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди взрослых 2020 года, состоится четвертый день турнира. Сегодня, в борьбу за медали вступят женщины в оставшихся пяти весовых категориях до - 53, 57, 62, 65, 72кг. Всеговыйдут на римские ковры.









Борцовский портал WrestlingUA.com предлагает Вам следить за онлайн результатами всех схваток 4-го дня Чемпионата Европы по спортивной борьбе 2020 года. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить подробных результатов борьбы с участием ведущих борчинь "Старого Света"...

Женская борьба. 4-й день Чемпионата Европы-2020 в Италии. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 53, 57, 62, 65, 72кг.

53 кг

Квалификация:

Jessica Cornelia Francisca BLASZKA (NED) - Suzanna Georgiana SEICARIU (ROU)

Татьяна Воронцова (Азербайджан) - Marina RUEDA FLORES (ESP)





1/8 финала:

Ванеса Колодзинская (Беларусь) - Стальвира Оршуш (Россия)

Mercedesz DENES (HUN) - Ирина Гусяк (Украина)

Maria PREVOLARAKI (GRE) - Violeta PONOMARJOVA (LAT)

Zeynep YETGIL (TUR) - Katarzyna KRAWCZYK (POL)

Sezen Behchetova BELBEROVA (BUL) - Tatiana DEBIEN (FRA)

Юлия Леорда (Молдова) - Annika WENDLE (GER)

Silje Knutsen KIPPERNES (NOR) - Sara ETTAKI (ITA)





57 кг

Квалификация:

Mehlika OZTURK (TUR) - Tanya Dobromirova TENEVA (BUL)

Maria Victoria BAEZ DILONE (ESP) - Марина Симонян (Россия)

Lenka HOCKOVA MARTINAKOVA (CZE) - Sara Johanna LINDBORG (SWE)

Алина Акобия (Украина) - Arianna CARIERI (ITA)





1/8 финала:

Grace Jacob BULLEN (NOR) - Альона Колесник (Азербайджан)

Ирина Курочкина (Беларусь) - Magdalena Urszula GLODEK (POL)





62 кг

Квалификация:

Aurora CAMPAGNA (ITA) - Татьяна Омельченко (Азербайджан)

Lydia PEREZ TOURINO (ESP) - Kornelija ZAICEVAITE (LTU)

Инна Тражукова (Россия) - Mariana CHERDIVARA ESANU (Молдова)

Taybe Mustafa YUSEIN (BUL) - Elif Jale YESILIRMAK (TUR)

Katarzyna MADROWSKA (POL) - Luisa Helga Gerda NIEMESCH (GER)





1/4 финала:

Вероника Иванова (Беларусь) - Юлия Ткач-Остапчук (Украина)

Marianna SASTIN (HUN) - Aurora CAMPAGNA (ITA) / Татьяна Омельченко (Азербайджан)





65 кг

Квалификация:

Mimi Nikolova HRISTOVA (BUL) - Ирина Коляденко (Украина)

Veronica BRASCHI (ITA) - Asli TUGCU (TUR)

Kriszta Tunde INCZE (ROU) - Евгения Андрейчикова (Беларусь)

Gabriella SLEISZ (HUN) - Ramina MAMEDOVA (LAT)





1/4 финала:

Элис Манолова (Азербайджан) - Petra Maarit OLLI (FIN)

Henna Katarina JOHANSSON (SWE) - Мария Кузнецова (Россия)





72 кг

1/4 финала:

Анастасия Зимянкова (Беларусь) - Алина Бережна (Украина)

Merve PUL (TUR) - Наталья Воробьева (Россия)

Enrica RINALDI (ITA) - Maria SELMAIER (GER)

Kendra Augustine Jocelyne DACHER (FRA) - Catalina AXENTE (ROU)

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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