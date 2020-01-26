Сегодня, 16:54                    

Гандбол, Испания - Хорватия 26.01.2020. ФИНАЛ, ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата Европы среди мужчин, где смотреть

26 января, на гандбольной площадке "Tele2 Арена" в Стокгольме, состоится финальный матч Чемпионата Европы по гандболу 2020 года. Сборная Испании разыграет золото континентального первенства с командой Хорватии.

Напомним, несколькими днями ранее команды встречались в заключительном туре группового этапа. Тогда, испанцы с хорватами сильнейшего не выявили, 22:22 итоговый счет игры. Стоит отметить, на тот момент оба коллектива обеспечили себе место в плей-офф, и матч не имел турнирного значения. Сегодня, все абсолютно иначе.

Накануне, в полуфинале подопечные Хорди Риберы переиграли словенцев 34:32. В свою очередь, балканские гандболисты в сверх драматичном и напряженном матче оставили за бортом финала норвежцев. Лишь, в дополнительное время команда Лино Червара сломила сопротивление скандинавов с общим счетом 29:28.

Нынешние соперники прошли весь турнир без поражений, и сегодня, кто все-таки уступит. Как непосредственно сложится финал 14-го чемпионата Европы по гандболу среди мужских сборных, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч! ИГРА и Спорт 1.

Начало трансляции матча Испания - Хорватия в 17:30 по-Киеву, 18:30 Москва, Минск.

Испания - Хорватия, ФИНАЛ Чемпионата Европы-2020 по гандболу, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча победа сборной Испании. Счет игры Испания - Хорватия 22:20 (12-11, 10-9).
Испанцы чемпионы Европы по гандболу 2020!!!



Наше приложение для iOS и Android

Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Водное поло, Венгрия - Испания 26.01.2020. Онлайн видео трансляция финала чемпионата Европы среди мужчин, где смотреть
Водное поло, Венгрия - Испания 26.01.2020. Онлайн видео трансляция финала чемпионата
LIVE!
Гандбол, Испания - Хорватия 26.01.2020. ФИНАЛ, ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата Европы среди мужчин, где смотреть
Гандбол, Испания - Хорватия 26.01.2020. ФИНАЛ, ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата Европы
Результат матча!
Хоккей, ЦСКА - Сибирь 26.01.2020, прямая ОНЛАЙН видео трансляция матча КХЛ, где смотреть
Хоккей, ЦСКА - Сибирь 26.01.2020, прямая ОНЛАЙН видео трансляция матча КХЛ, где смотреть
Результат матча!
Биатлон, Масс-старт у женщин 26.01.2020. Прямая ОНЛАЙН трансляция Кубка мира в словенской Поклюке, где смотреть
Биатлон, Масс-старт у женщин 26.01.2020. Прямая ОНЛАЙН трансляция Кубка мира в словенской
Результат гонки!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Биатлон сегодня, Кубок мира 26.01.2020 Масс-старт в Поклюке. Расписание и результаты гонок.
Биатлон сегодня, Кубок мира 26.01.2020 Масс-старт в Поклюке. Расписание и результаты гонок.
Лыжные гонки сегодня 26.01.2020, Кубок мира в немецком Оберсдорфе. Расписание и результаты спринтерских гонок.
Лыжные гонки сегодня 26.01.2020, Кубок мира в немецком Оберсдорфе. Расписание и результаты спринтерских гонок.
Фигурное катание сегодня 25 января, Чемпионат Европы-2020. Расписание и результаты турнира в австрийском Граце.
Фигурное катание сегодня 25 января, Чемпионат Европы-2020. Расписание и результаты турнира в австрийском Граце.
ВИДЕО АРХИВ
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова, Нефтеюганск-2019, результаты, протоколы
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова,
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»