Сегодня, 16:54 Гандбол, Испания - Хорватия 26.01.2020. ФИНАЛ, ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата Европы среди мужчин, где смотреть

26 января, на гандбольной площадке "Tele2 Арена" в Стокгольме, состоится финальный матч Чемпионата Европы по гандболу 2020 года. Сборная Испании разыграет золото континентального первенства с командой Хорватии. 26 января, на гандбольной площадке "Tele2 Арена" в Стокгольме, состоится финальный матч Чемпионата Европы по гандболу 2020 года. Сборная Испании разыграет золото континентального первенства с командой Хорватии.





Напомним, несколькими днями ранее команды встречались в заключительном туре группового этапа. Тогда, испанцы с хорватами сильнейшего не выявили, 22:22 итоговый счет игры. Стоит отметить, на тот момент оба коллектива обеспечили себе место в плей-офф, и матч не имел турнирного значения. Сегодня, все абсолютно иначе.





Накануне, в полуфинале подопечные Хорди Риберы переиграли словенцев 34:32. В свою очередь, балканские гандболисты в сверх драматичном и напряженном матче оставили за бортом финала норвежцев. Лишь, в дополнительное время команда Лино Червара сломила сопротивление скандинавов с общим счетом 29:28.





Нынешние соперники прошли весь турнир без поражений, и сегодня, кто все-таки уступит. Как непосредственно сложится финал 14-го чемпионата Европы по гандболу среди мужских сборных, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч! ИГРА и Спорт 1.





Начало трансляции матча Испания - Хорватия в 17:30 по-Киеву, 18:30 Москва, Минск.

Испания - Хорватия, ФИНАЛ Чемпионата Европы-2020 по гандболу, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча победа сборной Испании. Счет игры Испания - Хорватия 22:20 (12-11, 10-9). Испанцы чемпионы Европы по гандболу 2020!!!

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!