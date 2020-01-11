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Гандбол, Беларусь - Хорватия 11.01.2020. ПРЯМАЯ видео трансляция Чемпионата Европы среди мужчин, где смотреть

11 января, на арене "Грац Штадтхалле" в Граце (Австрия), где в эти дни продолжается групповой этап Чемпионата Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоится матч 2-го тура группе А. Сборная Белоруссии встретится с командой Хорватии. После 1-го тура нынешние соперники  являются лидерами, и победитель предстоящей игры обеспечит себе место в плей-офф чемпионата.

Напомним, в 1-м туре подопечные Юрия Шевцова переиграли сербов с итоговым счетом 35:30. Хорваты нанесли поражение команде Черногории 27:21.

Гандболисты одни из главных фаворитов всего турнира. Команда Лино Червара отлично смотрелась на старте против соседей. Сумеют ли белорусские гандболисты навязать борьбу «Ковбоям» сегодня, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Беларусь 5.

Начало трансляции матча Беларусь - Хорватия в 18:00 по-Минску.

Беларусь - Хорватия, 2-й тур группового этапа Чемпионата Европы-2020, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча победа сборной Хорватии. Счет игры Хорватия - Беларусь 31:23 (15-10, 16-13).



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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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