Вчера, 15:58 Гандбол, Беларусь - Хорватия 11.01.2020. ПРЯМАЯ видео трансляция Чемпионата Европы среди мужчин, где смотреть

11 января, на арене "Грац Штадтхалле" в Граце (Австрия), где в эти дни продолжается групповой этап Чемпионата Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоится матч 2-го тура группе А. Сборная Белоруссии встретится с командой Хорватии. После 1-го тура нынешние соперники являются лидерами, и победитель предстоящей игры обеспечит себе место в плей-офф чемпионата. 11 января, на арене "Грац Штадтхалле" в Граце (Австрия), где в эти дни продолжается групповой этап Чемпионата Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоится матч 2-го тура группе А. Сборная Белоруссии встретится с командой Хорватии. После 1-го тура нынешние соперники являются лидерами, и победитель предстоящей игры обеспечит себе место в плей-офф чемпионата.





Напомним, в 1-м туре подопечные Юрия Шевцова переиграли сербов с итоговым счетом 35:30. Хорваты нанесли поражение команде Черногории 27:21.





Гандболисты одни из главных фаворитов всего турнира. Команда Лино Червара отлично смотрелась на старте против соседей. Сумеют ли белорусские гандболисты навязать борьбу «Ковбоям» сегодня, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Беларусь 5.





Начало трансляции матча Беларусь - Хорватия в 18:00 по-Минску.

Беларусь - Хорватия, 2-й тур группового этапа Чемпионата Европы-2020, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча победа сборной Хорватии . Счет игры Хорватия - Беларусь 31:23 (15-10, 16-13).

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!