Сегодня, 19:02 Водное поло, Россия - Испания 25.01.2020. Финал, Онлайн видео трансляция чемпионата Европы в Венгрии среди женщин, где смотреть

25 января, в спортивном комплексе "Дунай-Арена", Будапешт (Венгрия), состоится финальный матч 18-го чемпионата Европы по водному поло среди женщин. Сборная России сыграет с командой Испании. 25 января, в спортивном комплексе "Дунай-Арена", Будапешт (Венгрия), состоится финальный матч 18-го чемпионата Европы по водному поло среди женщин. Сборная России сыграет с командой Испании.





Накануне, в полуфинале турнира российские ватерполистки в серии после матчевых буллитов одолели команду Нидерландов, 11:10 итоговый счет встречи. Недюжинную силу воли продемонстрировала команда Александра Гайдукова в 1/2 финала. Что касается испанок, то "Красная Фурия" в не менее драматичном поединке переиграли сборную Венгрию. Также, с общим счетом 11:10, правда, в основное время игры.





Как непосредственно сложится финальный матч 18-го Чемпионата Европы по водному полу среди женщин, и кто станет сильнейшей сборной континента, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ!, МАТЧ! ИГРА и МАТЧ! Арена.





Начало трансляция матча Россия - Испания в 21:00 московское время.

Россия - Испания, Финал Чемпионата Европы по ватерполо-2020. Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча победа сборной Испании. Счет игры Россия - Испания 12:13 (4-3, 4-5, 2-2, 2-3). Испанки Чемпионки Европы 2020 по Водному поло!!!

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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