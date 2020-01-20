Вчера, 17:49 Гандбол, Беларусь - Испания 20.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата Европы среди мужчин, где смотреть

20 января, на арене "Винер Штадтхалле" в Вене, где сейчас проходит основной групповой этап Чемпионата Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоится матч 4-го тура группе 1. Сборная Белоруссии сыграет с командой Испании. 20 января, на арене "Винер Штадтхалле" в Вене, где сейчас проходит основной групповой этап Чемпионата Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоится матч 4-го тура группе 1. Сборная Белоруссии сыграет с командой Испании.





Напомним, испанцы являются лидерами группы. В случае победы в сегодняшней игре подопечные Хорди Рибера обеспечат себе место в плей-офф турнира. В свою очередь, команда Юрия Шевцова находится на 5-м месте. В активе гандболистов из Белоруссии победа над командой Чехии 28:25 и поражения от немцев и хорватов.





Как непосредственно сложится игра для белорусских гандболистов против одного из сильнейших гандбольных коллективов мира, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Беларусь 5 и Матч! ИГРА.





Начало трансляции матча Беларусь - Испания в 20:15 по-Минску.

Беларусь - Испания, 4-й тур основного группового этапа Чемпионата Европы-2020, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча победа сборной Испании. Счет игры Беларусь - Испания 28:37 (16-17, 12-20).

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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