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Гандбол, Беларусь - Черногория 13.01.2020. ПРЯМАЯ видео трансляция Чемпионата Европы среди мужчин, где смотреть

13 января, на площадке "Грац Штадтхалле" в австрийском Граце, где в эти дни подходит к завершению предварительный групповой этап Чемпионата Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоится матч 3-го и заключительного тура группе А. Сборная Белоруссии сыграет с гандболистами Черногории. Команды разыграют вторую путевку в основной групповой раунд турнира.

Напомним, победителем группы досрочно стала сборная Хорватии. Второе место разыграют подопечные Юрия Шевцова с черногорцами. Оба коллектива переиграли сербов и уступили хорватам. С той лишь разницей, что Артём Королёк и компания обыграли сербов с разницей в 5-ть мячей, 35:30. Черногорские гандболисты выиграли с разницей всего в один мяч, 22:21.

Как сложится решающая игра для сборной Беларуси на 1-м групповом этапе Евро-2020, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Беларусь 5.

Начало трансляции матча Беларусь - Черногория в 20:15 по-Минску.

Беларусь - Черногория, 3-й тур группового этапа Чемпионата Европы-2020, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча победа сборной Беларуси. Счет игры Беларусь - Черногория 36:27 (17-11, 19-16).



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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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