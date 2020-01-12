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Гандбол, Украина - Австрия 12.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата Европы среди мужчин, где смотреть

12 января, на арене "Винер Штадтхалле" в Вене, где сейчас продолжается групповой этап Чемпионата Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоится матч 2-го тура группе В. Сборная Украины сыграет с хозяевами турнира, командой Северной Австрии.

Напомним, в 1-м туре подопечные Сергея Бебешко минимально уступили команде из Северной Македонии, 25:26 итоговый счет игры. В свою очередь, австрийские гандболисты переиграли сборную Чехии 32:29.  

Момент истины для украинской сборной на текущем Евро. Безусловно, сегодня команде Бебешко необходимо побеждать, чтобы иметь шансы на выход из группы.

Как непосредственно сложится 2-й матч на чемпионате Европы-2020 для сборной Украины, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Спорт 1.

Начало трансляции матча Украина - Австрия в 19:15 по-Киеву.

Украина - Австрия, 2-й тур группового этапа Чемпионата Европы-2020, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча победа сборной Австрии. Счет игры Украина - Австрия 30:34 (17-18, 13-16).



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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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