Сегодня, 12:48 Фигурное катание 26.01.2020, ГАЛА-Концерт, Онлайн видео трансляция Чемпионата Европы Грац-2020.

Сегодня 26 января, на ледовой арене "Steiermarkhalle" в австрийском Граце, где сейчас подходит к завершению Чемпионат Европы-2020 по фигурному катанию, состоится пятый и заключительный день фигуристского Евро форума 2020. Последние комплекты наград уже разыграны а сегодня нам осталось посмотреть в прямом эфире большой и красивый Гала концерт. То есть показательное выступление лучших фигуристов и фигуристок Европы.





Фигурное катание 26.01.2020. Гала Концерт, показательные выступления ЧЕ, ОНЛАЙН видео трансляция из Граца, смотреть...

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!