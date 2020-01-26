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Фигурное катание 26.01.2020, ГАЛА-Концерт, Онлайн видео трансляция Чемпионата Европы Грац-2020.

Сегодня 26 января, на ледовой арене "Steiermarkhalle" в австрийском Граце, где сейчас подходит к завершению Чемпионат Европы-2020 по фигурному катанию, состоится пятый и заключительный день фигуристского Евро форума 2020. Последние комплекты наград уже разыграны а сегодня нам осталось посмотреть в прямом эфире большой и красивый Гала концерт. То есть показательное выступление лучших фигуристов и фигуристок Европы. 

Начало выступлений в 20:30 московское время.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ: МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ | ПАРЫ | ТАНЦЫ НА ЛЬДУ 

Фигурное катание 26.01.2020. Гала Концерт, показательные выступления ЧЕ, ОНЛАЙН видео трансляция из Граца, смотреть...


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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