Фигурное катание 26.01.2020, ГАЛА-Концерт, Онлайн видео трансляция Чемпионата Европы Грац-2020.
Сегодня 26 января, на ледовой арене "Steiermarkhalle" в австрийском Граце, где сейчас подходит к завершению Чемпионат Европы-2020 по фигурному катанию, состоится пятый и заключительный день фигуристского Евро форума 2020. Последние комплекты наград уже разыграны а сегодня нам осталось посмотреть в прямом эфире большой и красивый Гала концерт. То есть показательное выступление лучших фигуристов и фигуристок Европы.
Начало выступлений в 20:30 московское время.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ: МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ | ПАРЫ | ТАНЦЫ НА ЛЬДУ
Фигурное катание 26.01.2020. Гала Концерт, показательные выступления ЧЕ, ОНЛАЙН видео трансляция из Граца, смотреть...
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!