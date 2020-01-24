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Биатлон, Индивидуальная гонка, женщины 24.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в словенской Поклюке, где смотреть

24 января, на лыжне СЦ "Триглав" в словенской Поклюке, где сейчас проходит 6-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится индивидуальная гонка у женщин на 15км.

Всего 101 биатлонистка выйдет на биатлонную классику. В том числе, лидерша общего зачета кубка мира, норвежка Тирил Экхофф. Экхофф стартует под 12-м номером. Ближайшая преследовательница норвежки в борьбе за Большой Глобус, итальянка Доротея Вирер побежит 15-й. Напомним, первую классику сезона выиграла француженка Жюстин Бреза, которая стартует сегодня под 5-м номером в красной майке.

Как непосредственно сложится и чем завершится стайерская дисциплина словенского этапа, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт 2, Беларусь 5, 1-Й Национальный.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женскую индивидуалку 15км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

4.  Елена Пидгрушная
30.  Юлия Джима
41.  Дарья Блашко
78.  Анастасия Меркушина
82.  Юлия Журавок

Россия

19. Светлана Миронова
45. Лариса Куклина
56. Ирина Старых
84. Екатерина Юрлова-Перхт
85. Кристина Резцова

Беларусь

29. Ирина Кривко
37. Елена Кручинкина
61. Анна Сола
92. Ирина Кручинкина

Полный старт-лист WOMEN 15 KM INDIVIDUAL в Поклюке смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 15.15 по-Киеву, 16.15 московское время, Минск.

Биатлон, женская индивидуальная гонка на 15 км в Словении, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1.  Дениз Херрманн ГЕРМАНИЯ (0+0+0+0)  41:33,4

2.  Ханна Эберг ШВЕЦИЯ (0+1+0+0)  +59,2

3.  Анаис Бескон ФРАНЦИЯ (0+0+0+0)  +1:15,7

...
14.  Юлия Джима УКРАИНА (1+0+0+1)  +3:35,2
37.  Анастасия Меркушина УКРАИНА (0+0+2+1)  +5:43,7
40.  Елена Пидгрушная УКРАИНА (1+1+0+1)  +5:54,9
68.  Юлия Журавок УКРАИНА (1+0+2+1)  +8:03,7
77.  Дарья Блашко УКРАИНА (2+1+0+1)  +9:22,3

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:final-results.pdf [401,3 Kb] (cкачиваний: 4)  





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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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