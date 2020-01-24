Сегодня, 14:25 Биатлон, Индивидуальная гонка, женщины 24.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в словенской Поклюке, где смотреть

24 января, на лыжне СЦ "Триглав" в словенской Поклюке, где сейчас проходит 6-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится индивидуальная гонка у женщин на 15км. 24 января, на лыжне СЦ "Триглав" в словенской Поклюке, где сейчас проходит 6-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится индивидуальная гонка у женщин на 15км.





Всего 101 биатлонистка выйдет на биатлонную классику. В том числе, лидерша общего зачета кубка мира, норвежка Тирил Экхофф. Экхофф стартует под 12-м номером. Ближайшая преследовательница норвежки в борьбе за Большой Глобус, итальянка Доротея Вирер побежит 15-й. Напомним, первую классику сезона выиграла француженка Жюстин Бреза, которая стартует сегодня под 5-м номером в красной майке.





Как непосредственно сложится и чем завершится стайерская дисциплина словенского этапа, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт 2, Беларусь 5, 1- Й Национальный.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женскую индивидуалку 15км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

4. Елена Пидгрушная

30. Юлия Джима

41. Дарья Блашко

78. Анастасия Меркушина

82. Юлия Журавок

Россия

19. Светлана Миронова

45. Лариса Куклина

56. Ирина Старых

84. Екатерина Юрлова-Перхт

85. Кристина Резцова

Беларусь

29. Ирина Кривко

37. Елена Кручинкина

61. Анна Сола

92. Ирина Кручинкина





Полный старт-лист WOMEN 15 KM INDIVIDUAL в Поклюке смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 15.15 по-Киеву, 16.15 московское время, Минск.

Биатлон, женская индивидуальная гонка на 15 км в Словении, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Дениз Херрманн ГЕРМАНИЯ (0+0+0+0) 41:33,4

2. Ханна Эберг ШВЕЦИЯ (0+1+0+0) +59,2

3. Анаис Бескон ФРАНЦИЯ (0+0+0+0) +1:15,7

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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...14. Юлия Джима УКРАИНА (1+0+0+1) +3:35,237. Анастасия Меркушина УКРАИНА (0+0+2+1) +5:43,740. Елена Пидгрушная УКРАИНА (1+1+0+1) +5:54,968. Юлия Журавок УКРАИНА (1+0+2+1) +8:03,777. Дарья Блашко УКРАИНА (2+1+0+1) +9:22,3