Биатлон, Индивидуальная гонка, женщины 24.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в словенской Поклюке, где смотреть
24 января, на лыжне СЦ "Триглав" в словенской Поклюке, где сейчас проходит 6-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится индивидуальная гонка у женщин на 15км.
Всего 101 биатлонистка выйдет на биатлонную классику. В том числе, лидерша общего зачета кубка мира, норвежка Тирил Экхофф. Экхофф стартует под 12-м номером. Ближайшая преследовательница норвежки в борьбе за Большой Глобус, итальянка Доротея Вирер побежит 15-й. Напомним, первую классику сезона выиграла француженка Жюстин Бреза, которая стартует сегодня под 5-м номером в красной майке.
Как непосредственно сложится и чем завершится стайерская дисциплина словенского этапа, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт 2, Беларусь 5, 1-Й Национальный.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женскую индивидуалку 15км сборных: Украины, России и Беларуси.
Украина
4. Елена Пидгрушная
30. Юлия Джима
41. Дарья Блашко
78. Анастасия Меркушина
82. Юлия Журавок
Россия
19. Светлана Миронова
45. Лариса Куклина
56. Ирина Старых
84. Екатерина Юрлова-Перхт
85. Кристина Резцова
Беларусь
29. Ирина Кривко
37. Елена Кручинкина
61. Анна Сола
92. Ирина Кручинкина
Полный старт-лист WOMEN 15 KM INDIVIDUAL в Поклюке смотрите ЗДЕСЬ.
Начало прямой трансляции гонки в 15.15 по-Киеву, 16.15 московское время, Минск.
Биатлон, женская индивидуальная гонка на 15 км в Словении, Прямая видео трансляция, результаты гонки...
1. Дениз Херрманн ГЕРМАНИЯ (0+0+0+0) 41:33,4
2. Ханна Эберг ШВЕЦИЯ (0+1+0+0) +59,2
3. Анаис Бескон ФРАНЦИЯ (0+0+0+0) +1:15,7...
14. Юлия Джима УКРАИНА (1+0+0+1) +3:35,2
37. Анастасия Меркушина УКРАИНА (0+0+2+1) +5:43,7
40. Елена Пидгрушная УКРАИНА (1+1+0+1) +5:54,9
68. Юлия Журавок УКРАИНА (1+0+2+1) +8:03,7
77. Дарья Блашко УКРАИНА (2+1+0+1) +9:22,3
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!