Сегодня, 14:50 Биатлон, мужская Индивидуальная гонка 23.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира словенской Поклюке, где смотреть

23 января, на трассе спортивного центра "Триглав" в словенской Поклюке, стартует 6-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов. Открывать словенский этап будет индивидуальная гонка у мужчин на 20км. Всего 109 биатлонистов примут участие в биатлонной классике. Лидер общего зачета кубка мира, француз Мартен Фуркад выйдет на лыжню под 29-м стартовым номером. После пропуска немецких этапов в борьбу за Большой хрустальный глобус возвращается норвежец Йоханнес Тингнес Бё. Бё-младший стартует 17-м. 23 января, на трассе спортивного центра "Триглав" в словенской Поклюке, стартует 6-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов. Открывать словенский этап будет индивидуальная гонка у мужчин на 20км. Всего 109 биатлонистов примут участие в биатлонной классике. Лидер общего зачета кубка мира, французвыйдет на лыжню под 29-м стартовым номером. После пропуска немецких этапов в борьбу за Большой хрустальный глобус возвращается норвежецБё-младший стартует 17-м.





Как сложится и чем завершится мужская классика словенского этапа Кубка Мира 2019/20, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт 2, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на мужскую индивидуалку 20км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

9. Артем Прима

33. Дмитрий Пидручный

49. Антон Дудченко

75. Сергей Семенов

103. Богдан Цымбал

Россия

3. Александр Логинов

7. Матвей Елисеев

23. Евгений Гараничев

45. Никита Поршнев

65. Эдуард Латыпов

89. Кирилл Стрельцов

Беларусь

13. Сергей Бочарников

38. Антон Смольский

80. Никита Лабастов

97. Максим Воробей





Полный старт-лист MEN 20 KM INDIVIDUAL в Поклюке смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 15.15 по-Киеву, 16.15 московское время, Минск.

Биатлон, индивидуальная гонка у мужчин на Кубке мира в Поклюке, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Йоханнес Тингнес Бё НОРВЕГИЯ (0+0+0+0) 47:54,3

2. Мартен Фуркад ФРАНЦИЯ (0+0+0+0) +11,4

3. Фабьен Клод ФРАНЦИЯ (0+0+0+0) +25,6

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!

...18. Артем Прима УКРАИНА (0+0+1+1) +3:00,730. Дмитрий Пидручный УКРАИНА (1+0+1+0) +4:01,440. Сергей Семенов УКРАИНА (1+0+0+1) +5:14,664. Антон Дудченко УКРАИНА (2+0+1+0) +6:34,165. Богдан Цымбал УКРАИНА (0+2+0+0) +6:35,9