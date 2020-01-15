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Биатлон сегодня, Кубок мира 15.01.2020 Спринт у женщин в немецком Рупольдинге. Расписание и результат гонки.

15 января, в немецком Рупольдинге стартует 5-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов. Открывать второй немецкий этап будет спринтерская гонка у женщин на 7,5км. Всего 107 биатлонисток примут участие в этой динамической дисциплине. Лидерша текущего кубка мира и действующая обладательница Большого хрустального глобуса, итальянка Доротея Вирер выйдет на лыжню под 24-м стартовым номером. Норвежка Тирил Экхофф побежит 11-й. На данный момент Тирил уступает Вирер в общем зачете лишь 9-ть баллов.  
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участниц спринтерской дисциплины на 7.5км.

Старт-лист спринта у женщин качайте:women-7.5-km-sprint.pdf [457,21 Kb] (cкачиваний: 11)

Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу 2-го немецкого этапа Кубка мира по биатлону 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Кубок мира, расписание спринтерской гонки на 15 января. Рупольдинг-2020: Время Киевское (московское время, Минск + 1 час).

15:30 Спринтерская гонка, Женщины 7.5 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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