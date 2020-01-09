Вчера, 10:48 Биатлон сегодня, Кубок мира 09.01.2020 в Оберхофе. Расписание и результат спринтерской гонки у женщин.

9 января, в немецком Оберхофе стартует 4-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов. Открывать традиционный немецкий этап будет спринтерская гонка у женщин на 7,5км. Всего 102 биатлонистки примут участие в этой динамической и зрелищной дисциплине. Лидерша текущего кубка мира и действующая обладательница Большого хрустального глобуса, итальянка Доротея Вирер выйдет на лыжню под 24-м стартовым номером. 9 января, в немецком Оберхофе стартует 4-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов. Открывать традиционный немецкий этап будет спринтерская гонка у женщин на 7,5км. Всегопримут участие в этой динамической и зрелищной дисциплине. Лидерша текущего кубка мира и действующая обладательница Большого хрустального глобуса, итальянка Доротея Вирер выйдет на лыжню под 24-м стартовым номером.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участниц спринтерской дисциплины на 7.5км.





women-7.5-km-sprint.pdf [409,03 Kb] (cкачиваний: 45) Старт-лист спринта у женщин качайте:





Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу немецкого этапа Кубка мира по биатлону 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Кубок мира, расписание спринтерской гонки на 9 января. Оберхоф-2020: Время Киевское (московское время, Минск + 1 час).

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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