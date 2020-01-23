Сегодня, 10:44 Биатлон сегодня, Кубок мира 23.01.2020 в Поклюке. Расписание и результат индивидуальной гонки у мужчин

23 января, в словенской Поклюке, стартует 6-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов пройдет индивидуальная гонка у мужчин на 20 км. Всего 109 биатлонистов выйдут на вторую классику сезона. В том числе лидер общего зачета, француз Мартен Фуркад и недавний лидер, норвежец Йоханнес Тингнес Бё. 23 января, в словенской Поклюке, стартует 6-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов пройдет индивидуальная гонка у мужчин на 20 км. Всего 109 биатлонистов выйдут на вторую классику сезона. В том числе лидер общего зачета, француз Мартен Фуркад и недавний лидер, норвежец Йоханнес Тингнес Бё.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников индивидуальной дисциплины.





men-20-km-individual.pdf [406,09 Kb] (cкачиваний: 15) Старт-лист индивидуалки у мужчин качайте:





Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу словенского этапа Кубка мира по биатлону 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Кубок мира, расписание индивидуальной гонки на 23 января. Поклюка-2020: Время Киевское (московское время + 1 час).

15:15 Индивидуальная гонка, Мужчины 20 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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