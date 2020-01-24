Сегодня, 09:55                    

Биатлон сегодня, Кубок мира 24.01.2020 в Поклюке. Расписание и результат индивидуальной гонки у женщин.

24 января, в словенской Поклюке, где вчера стартовал 6-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов пройдет индивидуальная гонка у женщин на 15 км. Всего 101 биатлонистка выйдут на классическую дисциплину.
Лидерша общего зачета, норвежка Тирил Экхофф побежит под 12-м стартовым номером. Триумфаторша первой индивидулки сезона, француженка Жюстин Бреза стартует 5-й. Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников индивидуальной дисциплины.

Старт-лист индивидуалки у женщин качайте:women-15-km-individual.pdf [405,25 Kb] (cкачиваний: 16)

Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу словенского этапа Кубка мира по биатлону 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Кубок мира, расписание индивидуальной гонки на 24 января. Поклюка-2020: Время Киевское (московское время + 1 час).

15:15 Индивидуальная гонка, Женщины 15 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ


Наше приложение для iOS и Android

Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Фигурное катание 24.01.2020, Женская короткая программа. Онлайн видео трансляция Чемпионата Европы-2020 из австрийского Граца.
Фигурное катание 24.01.2020, Женская короткая программа. Онлайн видео трансляция
LIVE!
Теннис, Роджер Федерер - Джон Миллман 24.01.2020 Прямая Онлайн трансляция Australian Open, где смотреть
Теннис, Роджер Федерер - Джон Миллман 24.01.2020 Прямая Онлайн трансляция Australian
LIVE!
Вольная борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ 24.01.2020 Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске. В/к: 65, 79, 125 кг. Обновляется...
Вольная борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ 24.01.2020 Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске. В/к:
LIVE!
Вольная борьба Гран-При Иван Ярыгин-2020, 24.01.2020, Прямая онлайн видео трансляция из Красноярска
Вольная борьба Гран-При Иван Ярыгин-2020, 24.01.2020, Прямая онлайн видео трансляция из
LIVE!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Биатлон сегодня, Кубок мира 24.01.2020 в Поклюке. Расписание и результат индивидуальной гонки у женщин.
Биатлон сегодня, Кубок мира 24.01.2020 в Поклюке. Расписание и результат индивидуальной гонки у женщин.
Фигурное катание сегодня 24 января, Чемпионат Европы-2020. Расписание и результаты турнира в австрийском Граце.
Фигурное катание сегодня 24 января, Чемпионат Европы-2020. Расписание и результаты турнира в австрийском Граце.
Биатлон сегодня, Кубок мира 23.01.2020 в Поклюке. Расписание и результат индивидуальной гонки у мужчин
Биатлон сегодня, Кубок мира 23.01.2020 в Поклюке. Расписание и результат индивидуальной гонки у мужчин
ВИДЕО АРХИВ
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова, Нефтеюганск-2019, результаты, протоколы
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова,
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»