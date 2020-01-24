Сегодня, 09:55 Биатлон сегодня, Кубок мира 24.01.2020 в Поклюке. Расписание и результат индивидуальной гонки у женщин.

24 января, в словенской Поклюке, где вчера стартовал 6-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов пройдет индивидуальная гонка у женщин на 15 км. Всего 101 биатлонистка выйдут на классическую дисциплину. 24 января, в словенской Поклюке, где вчера стартовал 6-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов пройдет индивидуальная гонка у женщин на 15 км. Всего 101 биатлонистка выйдут на классическую дисциплину.

Лидерша общего зачета, норвежка Тирил Экхофф побежит под 12-м стартовым номером. Триумфаторша первой индивидулки сезона, француженка Жюстин Бреза стартует 5-й. Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников индивидуальной дисциплины.





women-15-km-individual.pdf [405,25 Kb] (cкачиваний: 16) Старт-лист индивидуалки у женщин качайте:





Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу словенского этапа Кубка мира по биатлону 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Кубок мира, расписание индивидуальной гонки на 24 января. Поклюка-2020: Время Киевское (московское время + 1 час).

15:15 Индивидуальная гонка, Женщины 15 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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