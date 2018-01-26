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Вольная борьба, Гран-при "Иван Ярыгин-2020". Жеребьевка и турнирные сетки на 23 января. В/к: 57, 61, 70кг

  Завтра, 23 января на коврах Дворца спорта им. Ивана Ярыгина, Красноярск (Россия) стартует пожалуй самый мощный турнир января по вольной борьбе, среди мужчин и женщин Гран-при "Иван Ярыгин-2020". Завтра в борьбу за медали вступят борцы-вольники весовых категорий 57, 61, 70кг. А также женщины до 50, 55, 59, 65кг.

Ниже по-тексту, предлагаем вам ознакомиться с жеребьевкой 1-го дня турнира. Кто с кем будет бороться в стартовом раунде...

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Вольная борьба, Гран-при "Иван Ярыгин-2020" в Красноярске. Жеребьевка, турнирные сетки, стартовые протоколы на 23 января. В/к: 57, 61, 70кг. 

   


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Автор / Иван Синчук для Wrestlingua.com
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