Сегодня, 21:11 Вольная борьба, Гран-при "Иван Ярыгин-2020". Жеребьевка и турнирные сетки на 24 января. В/к: 65, 79, 125кг

Завтра, 24 января на коврах Дворца спорта им. Ивана Ярыгина, Красноярск (Россия) продолжится пожалуй самый мощный турнир января по вольной борьбе, среди мужчин и женщин Гран-при "Иван Ярыгин-2020". В пятницу в борьбу за медали вступят борцы-вольники весовых категорий 65, 79, 125кг. А также женщины до 53, 57, 62кг. Завтра, 24 января на коврах Дворца спорта им. Ивана Ярыгина, Красноярск (Россия) продолжится пожалуй самый мощный турнир января по вольной борьбе, среди мужчин и женщин Гран-при "Иван Ярыгин-2020". В пятницу в борьбу за медали вступят борцы-вольники весовых категорий 65, 79, 125кг. А также женщины до 53, 57, 62кг.







Ниже по-тексту, предлагаем вам ознакомиться с жеребьевкой 2-го дня турнира. Кто с кем будет бороться в стартовом раунде...





Вольная борьба, Гран-при "Иван Ярыгин-2020" в Красноярске. Жеребьевка, турнирные сетки, стартовые протоколы на 24 января. В/к: 65, 79, 125кг

Женская борьба, Гран-при "Иван Ярыгин-2020" в Красноярске. Жеребьевка, турнирные сетки, стартовые протоколы на 23 января. В/к: 53, 57, 62кг.

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Автор / Иван Синчук для Wrestlingua.com

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