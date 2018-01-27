Вольная борьба, Гран-при "Иван Ярыгин-2020". Жеребьевка и турнирные сетки на 24 января. В/к: 65, 79, 125кг
Завтра, 24 января на коврах Дворца спорта им. Ивана Ярыгина, Красноярск (Россия) продолжится пожалуй самый мощный турнир января по вольной борьбе, среди мужчин и женщин Гран-при "Иван Ярыгин-2020". В пятницу в борьбу за медали вступят борцы-вольники весовых категорий 65, 79, 125кг. А также женщины до 53, 57, 62кг.
Ниже по-тексту, предлагаем вам ознакомиться с жеребьевкой 2-го дня турнира. Кто с кем будет бороться в стартовом раунде...
ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ 24 ЯНВАРЯ | РАСПИСАНИЕ | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ 24 ЯНВАРЯ
Вольная борьба, Гран-при "Иван Ярыгин-2020" в Красноярске. Жеребьевка, турнирные сетки, стартовые протоколы на 24 января. В/к: 65, 79, 125кг
ВЕС 65кг:
ВЕС 79кг:
ВЕС 125кг:
ВЕС 79кг:
ВЕС 125кг:
Женская борьба, Гран-при "Иван Ярыгин-2020" в Красноярске. Жеребьевка, турнирные сетки, стартовые протоколы на 23 января. В/к: 53, 57, 62кг.
ВЕС 53кг:
ВЕС 57кг:
ВЕС 62кг:
ВЕС 57кг:
ВЕС 62кг:
Автор / Иван Синчук для Wrestlingua.com
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