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Вольная борьба, Гран-при "Иван Ярыгин-2020". Жеребьевка и турнирные сетки на 24 января. В/к: 65, 79, 125кг

  Завтра, 24 января на коврах Дворца спорта им. Ивана Ярыгина, Красноярск (Россия) продолжится пожалуй самый мощный турнир января по вольной борьбе, среди мужчин и женщин Гран-при "Иван Ярыгин-2020". В пятницу в борьбу за медали вступят борцы-вольники весовых категорий 65, 79, 125кг. А также женщины до 53, 57, 62кг.


Ниже по-тексту, предлагаем вам ознакомиться с жеребьевкой 2-го дня турнира. Кто с кем будет бороться в стартовом раунде...


ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ 24 ЯНВАРЯ | РАСПИСАНИЕ | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ 24 ЯНВАРЯ

Вольная борьба, Гран-при "Иван Ярыгин-2020" в Красноярске. Жеребьевка, турнирные сетки, стартовые протоколы на 24 января. В/к: 65, 79, 125кг

ВЕС 65кг: 65m.pdf [61,41 Kb] (cкачиваний: 30)

ВЕС 79кг: 79kg.pdf [59,7 Kb] (cкачиваний: 15)

ВЕС 125кг: 125kg.pdf [55,74 Kb] (cкачиваний: 16)

Женская борьба, Гран-при "Иван Ярыгин-2020" в Красноярске. Жеребьевка, турнирные сетки, стартовые протоколы на 23 января. В/к: 53, 57, 62кг.

ВЕС 53кг: 53.pdf [62,36 Kb] (cкачиваний: 9)

ВЕС 57кг: 57.pdf [49,19 Kb] (cкачиваний: 12)

ВЕС 62кг: 62.pdf [63,27 Kb] (cкачиваний: 5)


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Автор / Иван Синчук для Wrestlingua.com
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