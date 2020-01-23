Сегодня, 19:18 Гран-При Иван Ярыгин 23.01.2020, Прямая онлайн видео трансляция турнира по вольной борьбе в Красноярске.

Завтра, 23 января, на коврах Дворца спорта им. Ивана Ярыгина стартует 1-й соревновательный день престижнейшего турнира по вольной борьбе среди мужчин и женщин Гран-При "Иван Ярыгин" 2020 года. Напомним, в текущем году, Ярыгинский перестал быть рейтинговым турниром а значит в прямой онлайн видео трансляции, мы посмотрим традиционно схватки почти всех сильнейших борцов России и многих других стран мира.



В первый соревновательный день борцы вольного стиля определят полуфиналистов в трех весовых категориях: в/к 57, 61, 70 кг. В месте с ними стартует и женская борьба в весах: до 50, 55, 59, 65кг где женщины также поборются до полуфиналов.



Давайте познакомимся с фаворитами в каждой из весовых категорий завтрашнего дня:

GRAND PRIX IVAN YARIGIN-2020 в/к 57кг - Самая конкурентная весовая категория первого дня турнира. Здесь может победить практически любой из ниже названных борцов: Арыйаан Тютрин (Саха), Рамис Гамзатов (Дагестан), Азамат Тускаев (РСО-Алания), Расул Калиев (Казахстан), Александр Сабанов (РСО-Алания), Виталий Оруджев (США), Петр Копылов (Саха), Хуреш-оол Дондук-оол (Тыва), Алексей Копылов (Саха), Алдар Бальжинимаев (Бурятия). Но мой прогноз все же - Арыйаан Тютрин (Саха).



МЕМОРИАЛ ИВАНА ЯРЫГИНА-2020 в/к 61кг - В этом не олимпийском весе, в олимпийский год конкуренция все же немного ниже, но тем не менее. Увидим таких талантов как: Алик Хадарцев (РСО-Алания), Ньургун Александров (Саха), Кежик Чымба (Тыва), Омак Сюрюн (Тыва), Абасгаджи Магомедов (Дагестан), Владимир Кудрин (Казахстан), Александр Богомоев (Бурятия), Рамазан Ферзалиев (Дагестан). Здесь хочется поставить на Сашу Богомоева, хоть ему и не везет после того злополучного инцидента.



GRAND PRIX IVAN YARIGIN-2020 в/к 70кг - Ну и 70кг, также вес не олимпийский, но все же нас порадуют своим выступлением такие интересные борцы как: Арбак Сат (Тыва), Семен Терещенко (Красноярск), Револий Самсонов (Саха), Евгений Жербаев (Бурятия), Чермен Валиев (РСО-Алания), Анзор Закуев (КБР), Исраил Касумов (Красноярск), Алексей Боровицкий (Бурятия), Давид Баев (РСО-Алания). Ну а в этом весе есть действующий Чемпион мира - Давид Баев! На него и возложим бремя главного жребия!



Что касаемо женщин, то их сетки смотрите в стартовых протоколах, ссылка на которые размещена ниже по тексту.



Не пропустите прямую онлайн видео трансляцию первого дня Гран-при "Иван Ярыгин-2020 в прямом эфире из Красноярска. Дополнительная информация: онлайн результаты и турнирная сетка, а также расписание Гран-при в Красноярске, смотрите ниже.





Ярыгинский турнир-2020, прямая онлайн видео трансляция. Ковёр А

Вольная борьба Гран-при "Иван Ярыгин-2020". День1. Ковёр В

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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