Вольная борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Гран-при «Иван Ярыгин» 2020 в Красноярске. В/к: 57, 61, 70 кг. Обновляется...
23 января, на коврах Дворца спорта им. Ивана Ярыгина в Красноярске (Россия) стартует XXXI международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин Гран-при «Иван Ярыгин». В 1-й соревновательный день престижного турнира за медали поборются мужчины в весовых категориях - до 57, 61, 70 кг, а также женщины - 50, 55, 59, 65кг.
В мужской части конкуренцию ведущим российским борцам составят спортсмены из Казахстана, Монголии, США, Молдовы и Таджикистана. У женщин на турнир приехали японки.
Борцовский портал WrestlingUA.com предлагает Вам следить за онлайн результатами всех схваток 1-го дня Ярыгинского турнира 2020 года. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить подробных результатов борьбы с участием ведущих борцов России и других...
Вольная борьба. 1-й день Гран-при «Иван Ярыгин»-2020 в Красноярске. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 57, 61, 70 кг. Женщины - 50, 55, 59, 65кг.
57 кг
Квалификация:
Петр Константинов (Саха) - Даулет Темиржанов (Казахстан)
Наранхуу Нармандах (Монголия) - Жавохир Иристаев (Казахстан)
Артур Чебодаев (Красноярск) - Акбар Курбанов (Казахстан)
Кежик Седен (Тыва) - Начын Монгуш (Тыва)
Арыйаан Тютрин (Саха) - Насанбуян Нармандах (Монголия)
Дашцэрэн Пурвээ (Монголия) - Анатолий Буруян (Молдова)
Рамис Гамзатов (Дагестан) - Абубакар Муталиев (Дагестан)
Егор Потапов (Саха) - Батжаргал Тугс (Монголия)
Азамат Тускаев (РСО-Алания) - Расул Калиев (Казахстан)
Александр Сабанов (РСО-Алания) - Виталий Оруджев (США)
Георгий Окороков (Саха) - Саид Газимагомедов (Дагестан)
Жаргал Дамдинов (Бурятия) - Петр Копылов (Саха)
Хуреш-оол Дондук-оол (Тыва) - Алексей Копылов (Саха)
Алдар Бальжинимаев (Бурятия) - Рамазан Абдурахимов (Дагестан)
1/8 финала:
Ахмед Идрисов (Дагестан) - Занабазар Занданбуд (Монголия)
61 кг
Квалификация:
Алик Хадарцев (РСО-Алания) - Ньургун Александров (Саха)
Баярсайхан Алтангэрэл (Монголия) - Кежик Чымба (Тыва)
Омак Сюрюн (Тыва) - Булат Баясхолонов (Бурятия)
Уринжав Ядам (Монголия) - Мухаммад Икромов (Таджикистан)
1/8 финала:
Абасгаджи Магомедов (Дагестан) - Тумэнцогт Болд (Монголия)
Нуртилек Эрмекбаев (Красноярск) - Петр Павлов (Саха)
Намсрай Ганбаяр (Монголия) - Владимир Кудрин (Казахстан)
Александр Богомоев (Бурятия) - Тугсжаргал Эрдэнэбат (Монголия)
Рамазан Ферзалиев (Дагестан) - Ибрагим Абдурахманов (Дагестан)
Ефим Кормильцев (Красноярск) - Шамиль Омаров (Дагестан)
70 кг
Квалификация:
Алан Кудзоев (РСО-Алания) - Сат (Тыва)
Султан Бейсов (Казахстан) - Семен Терещенко (Красноярск)
Айдын Тажигали (Казахстан) - Ганзориг Мандахнаран (Монголия)
Кирилл Корнеев (Кемерово) - Револий Самсонов (Саха)
Евгений Жербаев (Бурятия) - Дарханбаяр Тэнгис (Монголия)
1/8 финала:
Чермен Валиев (РСО-Алания) - Тэмуулэн Энхтуя (Монголия)
Абдулгаджи Магомедов (Дагестан) - Анзор Закуев (КБР)
Исраил Касумов (Красноярск) - Батбаяр Лутбаяр (Монголия)
Руслан Богатырев (КБР) - Алексей Боровицкий (Бурятия)
Давид Баев (РСО-Алания) - Ганбаяр (Монголия)
Азнаур Таваев (Дагестан) -
Женская борьба:
50 кг
Квалификация:
Сванидзе Натя (Россия) - Карамзина Александра (Россия)
ANTHONY Victoria Lacey (США) - Соколова Надежда (Россия)
1/8 финала:
Чепсаракова Валерия (Россия) - Михо Игараши (Япония)
MUNKHBAT Munkhgerel (Монголия) - Ветошкина Анжелика (Россия)
TSOGT OCHIR Namuuntsetseg (Монголия) - Анкичева Светлана (Казахстан)
NANDINTSETSEG Anudari (Монголия) - Якшимуратова Даулетбек (Узбекистан)
Федорова Анжелика (Россия) - Хвостова Дарья (Россия)
DOLGORJAV Otgonjargal (Монголия) - Макхяддинова Эллада (Казахстан)
Асочакова Алена (Россия) - BYAMBASUREN Munkhnar (Монголия)
55 кг
Квалификация:
BAYANMUNKH Otgontuya (Монголия) - Третьякова Надежда (Россия)
1/8 финала:
Ниценко Александра (Россия) - ZUYEVA Marina (Казахстан)
BAT ORSHIKH Bolor Erdene (Монголия) - ISAKOVA Ekaterina
Абзалова Наталья (Россия) - HIGASHIKAWA Kana (Япония)
Вербина Екатерина (Россия) - Кучхаева Меликат (Россия)
Алмаганбетова Лаура (Казахстан) - Ваулина Виктория (Россия)
BOLORMAA Dulguun (Монголия) - Сидельникова Анастасия (Россия)
Якхярова Зульфия (Казахстан) - ERKHEMBAYAR Davaachimeg (Монголия)
Хорошавцева Ольга (Россия) - BAYANMUNKH Otgontuya (Монголия) / Третьякова Надежда (Россия)
59 кг
Квалификация:
Сараддинова Зельфира (Россия) - Дондупова-Суворова Валерия (Россия)
Гучок Анастасия (Беларусь) - BAATARJAV Shoovdor (Монголия)
1/4 финала:
Аманжолова Назира (Казахстан) - KON Yuumi (Япония)
Яковлева Анастасия (Россия) - Муртазалиева Хадишат (Россия)
Бакбергенова Мадина (Казахстан) - NARANTSATSRAL Enkhtuya (Монголия)
65 кг
Квалификация:
ZORIGT Bolortungalag (Монголия) - BAYARAA Maitsetseg (Монголия)
Пронцевич Юлия (Россия) - Кузнецова Мария (Россия)
Мукатай Гаукхар (Казахстан) - Хрипкова Альбина (Россия)
1/4 финала:
Федосеева Наталья (Россия) - IMAI Miyu (Япония)
Тимофеева Алена (Россия) - Темиртассова Алина (Казахстан)
Салихова Динара (Россия) -
Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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