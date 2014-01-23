Сегодня, 22:08 Вольная борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Гран-при «Иван Ярыгин» 2020 в Красноярске. В/к: 57, 61, 70 кг. Обновляется...

23 января, на коврах Дворца спорта им. Ивана Ярыгина в Красноярске (Россия) стартует XXXI международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин Гран-при «Иван Ярыгин». В 1-й соревновательный день престижного турнира за медали поборются мужчины в весовых категориях - до 57, 61, 70 кг, а также женщины - 50, 55, 59, 65кг. 23 января, на коврах Дворца спорта им. Ивана Ярыгина в Красноярске (Россия) стартует XXXI международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин Гран-при «Иван Ярыгин». В 1-й соревновательный день престижного турнира за медали поборются мужчины в весовых категориях - до 57, 61, 70 кг, а также женщины - 50, 55, 59, 65кг.





В мужской части конкуренцию ведущим российским борцам составят спортсмены из Казахстана, Монголии, США, Молдовы и Таджикистана. У женщин на турнир приехали японки.





Борцовский портал WrestlingUA.com предлагает Вам следить за онлайн результатами всех схваток 1-го дня Ярыгинского турнира 2020 года. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить подробных результатов борьбы с участием ведущих борцов России и других...

Вольная борьба. 1-й день Гран-при «Иван Ярыгин»-2020 в Красноярске. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 57, 61, 70 кг. Женщины - 50, 55, 59, 65кг.

57 кг

Квалификация:

Петр Константинов (Саха) - Даулет Темиржанов (Казахстан)

Наранхуу Нармандах (Монголия) - Жавохир Иристаев (Казахстан)

Артур Чебодаев (Красноярск) - Акбар Курбанов (Казахстан)

Кежик Седен (Тыва) - Начын Монгуш (Тыва)

Арыйаан Тютрин (Саха) - Насанбуян Нармандах (Монголия)

Дашцэрэн Пурвээ (Монголия) - Анатолий Буруян (Молдова)

Рамис Гамзатов (Дагестан) - Абубакар Муталиев (Дагестан)

Егор Потапов (Саха) - Батжаргал Тугс (Монголия)

Азамат Тускаев (РСО-Алания) - Расул Калиев (Казахстан)

Александр Сабанов (РСО-Алания) - Виталий Оруджев (США)

Георгий Окороков (Саха) - Саид Газимагомедов (Дагестан)

Жаргал Дамдинов (Бурятия) - Петр Копылов (Саха)

Хуреш-оол Дондук-оол (Тыва) - Алексей Копылов (Саха)

Алдар Бальжинимаев (Бурятия) - Рамазан Абдурахимов (Дагестан)





1/8 финала:

Ахмед Идрисов (Дагестан) - Занабазар Занданбуд (Монголия)





61 кг

Квалификация:

Алик Хадарцев (РСО-Алания) - Ньургун Александров (Саха)

Баярсайхан Алтангэрэл (Монголия) - Кежик Чымба (Тыва)

Омак Сюрюн (Тыва) - Булат Баясхолонов (Бурятия)

Уринжав Ядам (Монголия) - Мухаммад Икромов (Таджикистан)





1/8 финала:

Абасгаджи Магомедов (Дагестан) - Тумэнцогт Болд (Монголия)

Нуртилек Эрмекбаев (Красноярск) - Петр Павлов (Саха)

Намсрай Ганбаяр (Монголия) - Владимир Кудрин (Казахстан)

Александр Богомоев (Бурятия) - Тугсжаргал Эрдэнэбат (Монголия)

Рамазан Ферзалиев (Дагестан) - Ибрагим Абдурахманов (Дагестан)

Ефим Кормильцев (Красноярск) - Шамиль Омаров (Дагестан)





70 кг

Квалификация:

Алан Кудзоев (РСО-Алания) - Сат (Тыва)

Султан Бейсов (Казахстан) - Семен Терещенко (Красноярск)

Айдын Тажигали (Казахстан) - Ганзориг Мандахнаран (Монголия)

Кирилл Корнеев (Кемерово) - Револий Самсонов (Саха)

Евгений Жербаев (Бурятия) - Дарханбаяр Тэнгис (Монголия)





1/8 финала:

Чермен Валиев (РСО-Алания) - Тэмуулэн Энхтуя (Монголия)

Абдулгаджи Магомедов (Дагестан) - Анзор Закуев (КБР)

Исраил Касумов (Красноярск) - Батбаяр Лутбаяр (Монголия)

Руслан Богатырев (КБР) - Алексей Боровицкий (Бурятия)

Давид Баев (РСО-Алания) - Ганбаяр (Монголия)

Азнаур Таваев (Дагестан) -





Женская борьба:





50 кг

Квалификация:

Сванидзе Натя (Россия) - Карамзина Александра (Россия)

ANTHONY Victoria Lacey (США) - Соколова Надежда (Россия)





1/8 финала:

Чепсаракова Валерия (Россия) - Михо Игараши (Япония)

MUNKHBAT Munkhgerel (Монголия) - Ветошкина Анжелика (Россия)

TSOGT OCHIR Namuuntsetseg (Монголия) - Анкичева Светлана (Казахстан)

NANDINTSETSEG Anudari (Монголия) - Якшимуратова Даулетбек (Узбекистан)





Федорова Анжелика (Россия) - Хвостова Дарья (Россия)

DOLGORJAV Otgonjargal (Монголия) - Макхяддинова Эллада (Казахстан)

Асочакова Алена (Россия) - BYAMBASUREN Munkhnar (Монголия)





55 кг

Квалификация:

BAYANMUNKH Otgontuya (Монголия) - Третьякова Надежда (Россия)





1/8 финала:

Ниценко Александра (Россия) - ZUYEVA Marina (Казахстан)

BAT ORSHIKH Bolor Erdene (Монголия) - ISAKOVA Ekaterina

Абзалова Наталья (Россия) - HIGASHIKAWA Kana (Япония)

Вербина Екатерина (Россия) - Кучхаева Меликат (Россия)





Алмаганбетова Лаура (Казахстан) - Ваулина Виктория (Россия)

BOLORMAA Dulguun (Монголия) - Сидельникова Анастасия (Россия)

Якхярова Зульфия (Казахстан) - ERKHEMBAYAR Davaachimeg (Монголия)

Хорошавцева Ольга (Россия) - BAYANMUNKH Otgontuya (Монголия) / Третьякова Надежда (Россия)





59 кг

Квалификация:

Сараддинова Зельфира (Россия) - Дондупова-Суворова Валерия (Россия)

Гучок Анастасия (Беларусь) - BAATARJAV Shoovdor (Монголия)





1/4 финала:

Аманжолова Назира (Казахстан) - KON Yuumi (Япония)

Яковлева Анастасия (Россия) - Муртазалиева Хадишат (Россия)

Бакбергенова Мадина (Казахстан) - NARANTSATSRAL Enkhtuya (Монголия)





65 кг

Квалификация:

ZORIGT Bolortungalag (Монголия) - BAYARAA Maitsetseg (Монголия)

Пронцевич Юлия (Россия) - Кузнецова Мария (Россия)

Мукатай Гаукхар (Казахстан) - Хрипкова Альбина (Россия)





1/4 финала:

Федосеева Наталья (Россия) - IMAI Miyu (Япония)

Тимофеева Алена (Россия) - Темиртассова Алина (Казахстан)

Салихова Динара (Россия) -

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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