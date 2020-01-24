Сегодня, 21:44 Вольная борьба Гран-При Иван Ярыгин-2020, 24.01.2020, Прямая онлайн видео трансляция из Красноярска

Завтра, 24 января, на легендарных коврах Дворца спорта им. Ивана Ярыгина продолжится престижнейший турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин Гран-При "Иван Ярыгин" 2020 года. Завтра же в Красноярске будут разыграны и первые награды турнира. Мы узнаем победителей и призеров в весовых категориях в/к 57, 61, 70кг у мужчин. И в в/к: 50, 55, 59, 65кг у женщин.



Напомню в финалы сегодня пробились:

57 кг

Ахмед Идрисов (Дагестан) - Азамат Тускаев (РСО-Алания)

61 кг

Александр Богомоев (Бурятия) - Рамазан Ферзалиев (Дагестан)

70 кг

Исраил Касумов (Красноярск) - Давид Баев (РСО-Алания)



Женщины:

50кг

TSOGT OCHIR Namuuntsetseg (Монголия) - Соколова Надежда (Россия)

55кг

HIGASHIKAWA Kana (Япония) - Хорошавцева Ольга (Россия)

59кг

Муртазалиева Хадишат (Россия) - BAATARJAV Shoovdor (Монголия)

65кг

IMAI Miyu (Япония) - Кузнецова Мария (Россия)



Но все же в первой половине дня мы посмотрим много интересных поединков в других весовых категориях: 65, 79, 125 кг. Вчера мы угадали почти всех финалистов, чтож давайте познакомимся с фаворитами в каждой из весовых категорий и на завтра:

GRAND PRIX IVAN YARIGIN-2020 в/к 65кг - Очень интересный вес. Но к сожалению, жребий просто убойный. Уже в первом поединке мы увидим схватку Сослана Рамонова против Магомедрасула Идрисова, оба эти борца фавориты своей подгруппы. В нижней сетке выделяются Ахмед Чакаев и Начын Куулар, также могут быть сюрпризы от Виктора Рассадина или Курбана Шираева. Мой прогноз - Рамонов.



МЕМОРИАЛ ИВАНА ЯРЫГИНА-2020 в/к 79кг - В этом не олимпийском весе, к чсилу фаворитов в верху сетки отнесем Ахмеда Гаджимагомедова и Радика Валиева. Внизу выделю Гаджи Набиева, Халила Аминова, Магомеда Рамазанова, Ацамаза Санакоева и Каху Хубежты. Прогноз - Ахмед Гаджимагомедов.



GRAND PRIX IVAN YARIGIN-2020 в/к 125кг - Ну и 125кг, для меня самый интересный вес завтрашнего дня. В верху сетки здесь фаворит Алан Хугаев, главные его оппоненты Сергей Козырев и Саид Гамидов. Внизу турнирки конкуренция пожиже. Фаворитом выгляд Анзор Болтукаев. Прогноз - Алан Хугаев.



Что касаемо женщин, то их сетки смотрите в стартовых протоколах, ссылка на которые размещена ниже по тексту.



Не пропустите прямую онлайн видео трансляцию первого дня Гран-при "Иван Ярыгин-2020 в прямом эфире из Красноярска. Дополнительная информация: онлайн результаты и турнирная сетка, а также расписание Гран-при в Красноярске, смотрите ниже.





Ярыгинский турнир-2020, прямая онлайн видео трансляция. Ковёр А

Вольная борьба Гран-при "Иван Ярыгин-2020". День2. Ковёр В

Гран-При Иван Ярыгин турнир в Красноярске прямая видео трансляция. Ковёр С

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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