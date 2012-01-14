ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2020 по греко-римской борьбе, прямая онлайн видео трансляция, Новосибирск 19 января
В воскресенье 19 января, в Новосибирске на предолимпийском Чемпионате России-2020 по греко-римской борьбе будут разыграны три комплекта наград в весовых категориях: 67-82-87кг. Сегодня борцам осталось провести утешительные и финальные встречи.
Wrestlingua.com - предлагает для зрителей прямой онлайн видео трансляции Чемпионата России по греко-римской борьбе из Новосибирска состав финальных пар.
До 67 кг. Ален Мирзоян - Назир Абдуллаев
До 82 кг. Шамиль Ожаев - Руслан Варданян
До 87 кг. Давит Чакветадзе - Александр Комаров
Не пропустите прямую онлайн видео трансляцию Чемпионата России по греко-римской борьбе уже сегодня. Начало прямого эфира из Новосибирска в 07-00 по мск.
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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!