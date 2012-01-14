Вчера, 07:53 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2020 по греко-римской борьбе, прямая онлайн видео трансляция, Новосибирск 19 января

В воскресенье 19 января, в Новосибирске на предолимпийском Чемпионате России-2020 по греко-римской борьбе будут разыграны три комплекта наград в весовых категориях: 67-82-87кг. Сегодня борцам осталось провести утешительные и финальные встречи. В воскресенье 19 января, в Новосибирске на предолимпийском Чемпионате России-2020 по греко-римской борьбе будут разыграны три комплекта наград в весовых категориях: 67-82-87кг. Сегодня борцам осталось провести утешительные и финальные встречи.





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Греко-римская борьба Чемпионат России-2020 прямая трансляция КОВЕР С

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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com

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