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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2020 по греко-римской борьбе, прямая онлайн видео трансляция, Новосибирск 19 января

В воскресенье 19 января, в Новосибирске на предолимпийском Чемпионате России-2020 по греко-римской борьбе будут разыграны три комплекта наград в весовых категориях: 67-82-87кг. Сегодня борцам осталось провести утешительные и финальные встречи. 

Wrestlingua.com - предлагает для зрителей прямой онлайн видео трансляции Чемпионата России по греко-римской борьбе из Новосибирска состав финальных пар.


ВИДЕО ЗАПИСЬ ТРАНСЛЯЦИИ 1-го ДНЯ Чемпионата России по греко-римской борьбе, Новосибирск-2020

ВИДЕО ЗАПИСЬ ТРАНСЛЯЦИИ 2-го ДНЯ ЧР по греко-римской борьбе, Новосибирск-2020

До 67 кг. Ален Мирзоян - Назир Абдуллаев

До 82 кг. Шамиль Ожаев - Руслан Варданян

До 87 кг. Давит Чакветадзе - Александр Комаров

Не пропустите прямую онлайн видео трансляцию Чемпионата России по греко-римской борьбе уже сегодня. Начало прямого эфира из Новосибирска в 07-00 по мск.

Greco-Roman wrestling, Russia Championship-2020 live streaming MAT В


Греко-римская борьба Чемпионат России-2020 прямая трансляция КОВЕР С

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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
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