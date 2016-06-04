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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2020 по ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ, прямая онлайн видео трансляция 16 января

Завтра 16 января, в Новосибирске стартует предолимпийский Чемпионат России-2020 по греко-римской борьбе. В четверг будут определены полуфиналисты в весовых категориях 55, 60, 63 и 130кг.

Wrestlingua.com - предлагает для зрителей прямой онлайн видео трансляции Чемпионата России по греко-римской борьбе из Новосибирска, небольшой анонс в каждом из весов.



В весе до 55кг основная борьба, на наш взгляд развернется между Виталием Кабалоевым и Эмином Сефершаевым, именно этих двух борцов я бы назвал фаворитами супер легкого веса. Напоминаю, Чемпион России в кажом из весов где это необходимо, поедет на лицензионный турнир а второй номер на Чемпионат Европы в Рим.

В весе до 60кг тренерский состав сборной России освободил от участия самых ярких атлетов, поэтому в Новосибирске не будут бороться Степан Маранян и Сергей Емелин. В их отсутствие фаворитом становится Мингиян Семенов.

В весе до 63кг взвесились 29 участников, среди них я бы выделил Павла Салеева, Санала Семенова и Ибрагима Лабазанова.

И в самом тяжелом весе до 130кг собралось 32 участника, среди которых: будет интересно понаблюдать за Виталием Щуром и Сергеем Семеновым.

Не пропустите прямую онлайн видео трансляцию Чемпионата России по греко-римской борьбе уже сегодня. Начало прямого эфира из Новосибирска в 07-00 по мск.

Greco-Roman wrestling, Russia Championship-2020 live streaming MAT А


Греко-римская борьба Чемпионат России-2020 прямая трансляция КОВЕР B

Чемпионат России по греко-римской борьбе прямой эфир КОВЕР C

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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
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